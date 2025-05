Internet reage ao depoimento de Virginia na CPI das Bets; veja os destaques

O depoimento da influenciadora Virginia Fonseca na CPI das Bets no Senado Federal causou alvoroço nas redes sociais e gerou diversas reações de internautas. A esposa de Zé Felipe e empresária da marca WePink foi na condição de testemunha, pois é divulgadora de marcas de apostas online, e chegou a protagonizar memes e até um momento de tensão com senadora Soraya Thronicke, do Podemos.

Virginia chegou ao Senado com um moletom com a cara de sua filha Maria Flor e um copo térmico, e, ao se apresentar, Virginia disse que estava acompanha do seu marido, o cantor Zé Felipe: "É um gato, é aquele gato sentado ali", disse, aos risos, no plenário.

Em um dos momentos "cômicos", ela chegou a confundir o microfone do plenário com o cano da sua garrafa. Na rede social X, um usuário fez um compilado dos "piores momentos" do depoimento de Virginia. As reações foram divididas.

"[sic] isso da virgínia fonseca não é engraçado. essa cpi, se fosse levada a sério, poderia livrar o país dessa fossa de jogos de azar. só vai dar mais engajamento", comentou um internauta.

Outro internauta também teceu uma crítica: "O sorriso da Virgínia na CPI me causa repulsa. Ela sabe que vai sair impune, se fazendo de sonsa enquanto finge que não entende nada. Sabe o mal que causou, sabe que tirou dinheiro de famílias que não tinham. E o pior: vai transformar esse circo todo em mais lucro".

Selfie com senadores

A influencer chegou a ser tietada por diversas pessoas no Senado, incluindo o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Ele pediu para tirar uma "selfie" com ela e elogiou o produto de pré-treino vendido por Virginia. O parlamentar solicitou que ela parasse de divulgar bets e pediu para ela mandar um abraço para sua filha.

"Se tocar seu coração, como cristão, acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda", disse Cleitinho.

O momento viralizou e foi criticado pelo presidente da CPI, o senador Dr. Hiran (PP-RR).

