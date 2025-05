CPI das Bets: acompanhe ao vivo depoimento de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca depõe, neste momento, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as apostas online, conhecidas também como bets. A esposa do cantor Zé Felipe foi convocada pelo colegiado no Senado na condição de testemunha.

A CPI busca esclarecer como influenciadores estariam incentivando o público a participar de jogos de azar por meio de promoções em suas redes sociais.

Divulgação de empresas de apostas

A convocação foi pedida pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets. Conforme Soraya, a presença de Virgínia é importante, pois ela é uma das principais responsáveis pela divulgação de empresas de apostas online na internet. Somando os perfis nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube, ela conta com mais de 100 milhões de seguidores.

"Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades. Dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online", disse a senadora.

Soraya Tronicke destacou que, a partir da oitiva de Virgínia, será possível investigar os conflitos éticos nas propagandas das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo. O requerimento foi aprovado em novembro do ano passado, mas essa foi a primeira vez que a oitiva da influenciadora esteve na pauta da comissão.

