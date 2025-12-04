CAPTEI: Soirée de Prestígio Entra para o Circuito dos Grandes Casamentos do Ano

O último sábado de novembro (29) ganhou status de “noite de assinatura” com o enlace de Isabelle Marinho e Davi Frota Bezerra. Filhos de Liduina e Hamilton Marinho e de Niedja e Prisco Bezerra, a união movimentou a alta roda à beira-mar do Marina Park.

A cerimônia teve o rito afetivo conduzido por Lara Rovere e trilha linda e emocionante de Giovana Bezerra, que já se tornou sinônimo de “sutileza de gala” entre os habitués das grandes celebrações.

Após o “sim”, convidados foram recebidos para um sunset entre coqueirais — aqueles que posso apelidar de “palco do brilho natural” — ao som do DJ Breno Rocha e do sax de Eddi Felix, com Moët Chandon, ostras frescas e menu impecável da Toca Fina.

A festa seguiu no Atlântico Hall, onde a décor de Gil Santos apresentou seu “azul diplomático” em diálogo com flores brancas e peônias de papel, em cena francesa com perfume de Toile de Jouy.

O buffet e a doçaria, também da Toca Fina, tiveram seu ponto alto com o bolo-obra de Manu Weyne.

Além de Giovana Bezerra que abriu a recepção, a noite ganhou surpresa sertaneja com Henrique & Diego, antes do retorno do DJ Breno.

A noiva, de Ticiana Sampaio, e Davi mantiveram a pista cheia até as 4h.

Produção de foi de Lilian Porto e o casamento ganhou o selo de “grande soirée brasileira”. Dos mais chiques, leves e elegantes que já fui!

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Saulo Rocha!

