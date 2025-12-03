Lia Khey negocia retorno ao BBB 26 como veterana, diz colunista

A atriz e ex-BBB Lia Khey, um dos destaques da décima edição do Big Brother Brasil, está em negociação avançada para integrar o grupo de veteranos do BBB 26. Segundo informações da coluna de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a emissora já procurou a ex-sister para avaliar sua disponibilidade e as primeiras conversas foram consideradas positivas.

Lia ganhou notoriedade no BBB 10 por sua personalidade forte e pelas discussões que marcaram a temporada, especialmente ao defender Marcelo Dourado, campeão daquela edição, e nos embates com Anamara Barreira. A ex-BBB chegou perto da final, sendo eliminada no penúltimo Paredão.

A direção do programa também mantém diálogo com outros participantes da chamada “era Pedro Bial”, período em que o reality foi comandado entre 2002 e 2016. A intenção é que alguns desses nomes retornem ao jogo, reforçando a nova categoria de veteranos, que se junta aos grupos pipoca e camarote.

BBB 26 com dinâmica inédita

A próxima edição promete uma dinâmica inédita. O BBB 26 contará com cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas pelo país, para que o público escolha novos participantes. Outra novidade é a possibilidade de substituição de qualquer jogador durante o programa, a partir de um laboratório extra onde candidatos disputarão a preferência do público para entrar na casa principal.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o reality estreia em 12 de janeiro do próximo ano e promete mudanças que devem renovar a experiência dos fãs.