Dicas para receber a família no Natal em espaços pequenos

Use estratégias especiais para acolher com charme em ambientes compactos.

Escrito por
Ana Karenyna verso@svm.com.br
Ana Karenyna
Legenda: O rack da sala pode ser transformado em buffet para servir os convidados.
Foto: Acervo Pessoal

O Natal não acontece só em salas amplas, com árvores que quase tocam o teto e mesas para dezenas de convidados. A magia cabe em qualquer lugar e pode ser até mais especial quando se aconchega ali em metros quadrados tímidos. Use as estratégias a seguir para celebrar a data com conforto, charme e beleza.

Lembrei agora de quando me mudei de um apartamento de 50m², onde vivemos por quatro anos, para um de 99m². Foi desafiador preencher aquele espaço maior de forma que nos abraçasse, porque espaços pequenos tendem a ser mais acolhedores e assim devemos olhar para a nossa sala ao receber a família para celebrar o Natal.

Parece pequena, né? Mas é possível criar uma atmosfera com intenção e fazer com que cada detalhe carregue afeto.

Luzes e árvore de mesa

Tudo começa com as luzes, seja no cotidiano, ou em uma noite mágica como o Natal. Use abajur para criar esses pontos de luzes indiretas, cordão de piscas contornando a janela na varanda também já cria um clima especial. Ah, vale também apostar nas velas de LED para trazer calor.

Esta mesa de celebração apresenta uma composição rica e festiva, utilizando uma toalha xadrez em tons de vermelho, verde e preto como base para um banquete natalino repleto de doces e decorações temáticas. O arranjo central destaca-se com uma variedade de panetones e bolos, incluindo um generosamente coberto com glacê branco, e é ladeado por elementos clássicos como uma elaborada casa de gengibre e uma travessa longa que exibe docinhos coloridos (brigadeiros e trufas) junto a salgados de massa folhada. Figuras natalinas, como um Papai Noel de pano, um boneco de neve de pelúcia e um adorno com a palavra
Foto: Acervo pessoal

Não se frustre caso não tenha espaço para montar uma árvore gigante, pois lembro bem da nossa primeira árvore com 60cm tão linda e igualmente mágica. É em ambientes pequenos que as árvores de mesa ganham protagonismo, especialmente se montadas sobre livros, caixas ou bandejas.

Cores e adornos

Outra ideia que não ocupa espaço e decora, são os galhos secos em vasos altos, decorados com enfeites leves, criam um efeito escultural e sofisticado. Para quem tem zero espaço no chão, as árvores de parede, feitas com fita, luzes ou pequenos enfeites colados em forma triangular, costumo até dizer que é poesia vertical.

Outro ponto é a paleta de cores que pode ser grande aliada da sensação de aconchego. Use tons neutros como base (areia, branco quente, bege, madeira natural) e deixe que o brilho do dourado ou o colorido vermelho faça o papel festivo.  Evite excesso de contrastes e invista nas texturas em almofadas para criar volume e dinamismo no sofá.

A imagem exibe um close-up de dois charmosos arranjos decorativos, que capturam o espírito festivo por meio de cores e texturas. Cada arranjo consiste em um pequeno pinheiro ornamental de folhagem verde-limão e densa, plantado em um vaso que irradia brilho com seu acabamento dourado cintilante. Para realçar o tema, os vasos estão artisticamente envoltos em um pano listrado nas cores clássicas vermelho e branco, que remetem a uma bengala de Natal e que caem suavemente sobre a superfície branca do balcão. Dispostos contra uma parede de textura cinza neutra, estes elementos se combinam para criar um ponto focal alegre e sofisticado, ideal para uma decoração de mesa durante as festas de fim de ano.
Foto: Acervo pessoal

Mesa e bandejas

Gosto muito também de apostar em uma decoração que vai além da sala, criando cantinhos com bandejas composta por vela, um objeto afetivo, um toque verde e um aroma que anuncie que dezembro chegou. Que tal uma vela aromática de canela com maçã? Que delícia!

A mesa da ceia também merece encanto. Use louças misturadas, aquela peça herdada da família e crie setores nessa mesa com as comidas organizadas: entradas, prato-principal e sobremesa, com pratos empilhados ao lado. O melhor do Natal é essa espontaneidade e clima íntimo onde cada um se serve e vai conversar no sofá.

Esta cena exibe um elegante balcão de buffet preparado para uma confraternização, onde a organização se une à festividade natalina através de detalhes temáticos. No centro da composição, destacam-se dois pequenos
Foto: Acervo pessoal

Sabe o aparador da TV? Retire tudo e crie um bar com bebidas, copos e taças. Acrescente adornos natalinos e olhe para cada canto com sua casa com criatividade na hora de receber.

Deixe as cores e o cheiro do Natal invadir a sua casa independentemente do tamanho. Não se compare com o que vê nas redes sociais e foque na sua história, nas suas conquistas e na sua família.

O Natal não precisa de espaço, mas sim de presença. De olhares que se esbarram e de risadas que ecoam perto, de detalhes pensados com carinho. Em uma casa compacta acontece um Natal gigante, porque cada canto é vivido, cada gesto é percebido, cada luz é notada. Inspire-se!

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora

 
 