Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (21)?

O quadro "Show do Milhão" faz parte do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, que vai ao ar a partir das 19h, no SBT.

Veja também Zoeira Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões Zoeira '5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais Zoeira Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro, diz jornalista

Para o jogo, são preparadas 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco perguntas de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

A 2ª temporada do game show retornou às telinhas da emissora no último dia 30 e contou com a participação de celebridades.

Participaram Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Wellington Muniz, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.