Segunda temporada do Show do Milhão estreia com celebridades neste domingo (30); veja horário

Apresentado por Patricia Abravanel, a segunda temporada do game show estreia neste domingo (30).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na imagem estão os artistas que irão participar do game show.
Legenda: Vão participar do programa: Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Wellington Muniz, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.
Foto: Gabriel Cardoso/ SBT / Divulgação.

O “Show do Milhão” retorna às telinhas do SBT na programação de fim de ano da emissora, com a participação de celebridades.

“A 2ª temporada do game show será exibida às 19h deste domingo (30) e contará com a apresentação de Patrícia Abravanel.

Vão participar do programa: Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Wellington Muniz, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Em agosto deste ano, a atração voltou às noites da televisão brasileira, com resultados positivos para a emissora. O quadro retorna ao “Programa do Silvio Santos” com quatro episódios, um a mais que na temporada passada.

O jogo de conhecimentos gerais conta com 17 perguntas, divididas em três níveis de dificuldade: cinco perguntas de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

Que horas começa o Show do Milhão Celebridades?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, e começa às 19h, no SBT.

 

Redação
Há 34 minutos
Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Redação
Há 1 hora
Apresentador em estúdio de televisão apontando para o logo 'Dança dos Famosos', programa de dança e entretenimento.
Zoeira

Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

A semifinal do quadro tem como tema a Dança Contemporânea.

Redação
Há 2 horas
Silvero Pereira é um dos semifinalistas ao lado da professora Thais Sousa.
Zoeira

Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

Wanessa Camargo, Silvero Pereira, David Junior e Manu Bahtidão disputam vagas na final ao vivo.

Redação
Há 2 horas
Imagem do videoclipe Thriller tem Michael Jackson no centro, vestido de vermelho, cercado por pessoas fantasiadas de zumbis.
Zoeira

MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

Canal aberto foi encerrado no Brasil em 2013, quando o Grupo Abril devolveu a marca à Viacom

Redação
30 de Novembro de 2025
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
30 de Novembro de 2025
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
30 de Novembro de 2025
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
30 de Novembro de 2025
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
30 de Novembro de 2025
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de Gilberto Gil e Geraldo Azevedo.
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Encontro emocionou o público durante a turnê de despedida “Tempo Rei".

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Supla, Tom Zé e MC Hariel durante participação no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (29) lança série sobre cidades brasileiras

Programa reúne artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões de São Paulo, a primeira homenageada.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cenas das novelas Dona de Mim, Êta Mundo Melhor e Terra Nostra em uma montagem.
Zoeira

Globo altera programação e tira três novelas do ar neste sábado (29)

Emissora também alterou horário do 'Caldeirão com Mion'.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, os participantes do desafio estão posando para foto com pose de time de futebol.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' entra no clima da libertadores e faz desafio de futebol

Grandes talentos do esporte e do jornalismo esportivo vão participar do programa

Redação
29 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia morreu.
Zoeira

Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento, nesta sexta-feira (28).

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de duas fotos do ator Renato Chocair. Na primeira, ele está sem camisa exibindo os músculos e na segunda, com a roupa de cozinheiro, do personagem Eugênio, que ele interpretou em “Chocolate com Pimenta”.
Zoeira

Ator de 'Chocolate com Pimenta' fala sobre fãs gays

Renato Chocair comenta carinho do público e diz ter “apetite pela vida”.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra mostragem de duas fotos. Na primeira,Sabrina Sato está com a filha Zoe. Em outra, as duas aparecem ao lado do pai Duda Nagle e de outros convidados do aniversário da criança.
Zoeira

Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Celebração em São Paulo reuniu familiares e trouxe produção inspirada na Hello Kitty.

Redação
29 de Novembro de 2025
Foto mostra Gisele Bündchen com uma xícara branca de café na mão.
Zoeira

Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Modelo adquiriu nova casa em Miami, ao lado de outra de sua propriedade.

Redação
29 de Novembro de 2025