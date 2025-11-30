Segunda temporada do Show do Milhão estreia com celebridades neste domingo (30); veja horário
Apresentado por Patricia Abravanel, a segunda temporada do game show estreia neste domingo (30).
O “Show do Milhão” retorna às telinhas do SBT na programação de fim de ano da emissora, com a participação de celebridades.
“A 2ª temporada do game show será exibida às 19h deste domingo (30) e contará com a apresentação de Patrícia Abravanel.
Vão participar do programa: Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Wellington Muniz, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.
Em agosto deste ano, a atração voltou às noites da televisão brasileira, com resultados positivos para a emissora. O quadro retorna ao “Programa do Silvio Santos” com quatro episódios, um a mais que na temporada passada.
O jogo de conhecimentos gerais conta com 17 perguntas, divididas em três níveis de dificuldade: cinco perguntas de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.
Que horas começa o Show do Milhão Celebridades?
O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, e começa às 19h, no SBT.