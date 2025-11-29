'Caldeirão com Mion' entra no clima da libertadores e faz desafio de futebol

“Bola na trave para fazer o gol”. O 'Caldeirão com Mion' preparou uma mistura boa com desafio de futebol e grandes talentos do esporte, para o programa deste sábado (29), já para entrar no clima da famosa "Liberta”.

Para disputar o Tem ou Não Tem Mion convocou um time de peso, de um lado a equipe “Aqui é emoção” formada por Renata Silveira, Ana Thais Matos, Caio Ribeiro e Everaldo Marques. Do outro lado, o grupo "Sabe de quem?” que conta com a participação de Luís Roberto, Paulo Nunes, Lucas Gutierrez e Alline Calandrini.

As perguntas que vão guiar o jogo são em homenagem ao futebol, já que a Libertadores tem final marcada para este fim de semana. Uma das perguntas que será feita para os jogadores é “Qual time sul-americano é imbatível numa final da Libertadores?”.

Para você, que time seria mais imbatível? Talvez não tenhamos a resposta ou conclusão, mas os times selecionados para a partida do caldeirão com toda certeza devem ter.

Não satisfeitos com o palco, Mion partiu para o campo, os capitães do time? O apresentador Marcos Mion de um lado e do outro o influenciador e jornalista Fred Bruno, além deles outros talentos como Negrete, Fausto Menzinho, Giu Araki, Daniel Rangel, Thardelly Lima e Milene Domingues.

Os times deveram mostrar o domínio com a bola, ou a falta dele, cumprindo desafios que vão desde acertar o travessão até fazer um gol de olhos vendados. Não é baralho, mas os jogadores terão uma carta na manga, ou melhor, um coringa, o jogador poderá realizar as provas que os participantes julguem como difícil.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (29), excepcionalmente, a partir das 14h10, na programação da TV Globo.

O motivo da mudança é a final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 18h (horário de Brasília). Para mostrar o pré-jogo e a comemoração do título, a Globo dedicará a faixa das 16h30 às 20h30 para a transmissão.

Com a mudança, o "Caldeirão" foi antecipado para 14h10 - horário em que seria exibido a Edição Especial de "Terra Nostra".

Também não haverá capítulo das novelas das 6 e das 7, "Êta Mundo Melhor!" e "Dona de Mim". "Três Graças" é a única que não será afetada, começando normalmente às 21h20 - e se tornando a única novela do dia.