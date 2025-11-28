Jogos da Série A nesta sexta interessam a Fortaleza e Ceará; veja partidas e cenários

A reta final do Brasileirão promete muitas emoções para os torcedores de Ceará e Fortaleza, que ainda buscam confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (28), nenhuma das duas equipes entra em campo, mas ambas observam atentamente partidas dos seus principais concorrentes na tabela, pela 36ª rodada.

JOGOS DA SÉRIE A DESTA SEXTA (28)

19h | Juventude x Bahia

19h30 | Vasco x Internacional

21h30 | Santos x Sport

Todos estes jogos contam com equipes que estão lutando contra o rebaixamento, como Juventude, Vasco, Internacional e Santos. O Bahia está na sétima colocação, lutando por uma vaga na próxima Libertadores, enquanto o Sport é o lanterna, já rebaixado.

CEARÁ PODE SER BENEFICIADO OU ULTRAPASSADO

Legenda: Pedro Raul comemora gol com a camisa do Ceará Foto: Davi Rocha/SVM

Os resultados desta sexta podem ter consequências distintas para o Ceará. A equipe pode acabar perdendo posições, caso o Internacional vença o Vasco, e até tendo a sua distância para a zona de rebaixamento diminuída, caso o Santos vença o Sport.

Por outro lado, um tropeço do Santos pode ser um dos resultados que ajudem o Ceará a confirmar a permanência já nesta rodada. Para que isso se confirme, além do tropeço do Santos, o Vovô teria que vencer o Cruzeiro e torcer por tropeços de Vitória ou Fortaleza.

FORTALEZA DE OLHO NA DISTÂNCIA PARA O 16º

Legenda: Bareiro durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão Foto: Kid Júnior/SVM

Do ponto de vista do Fortaleza, o grande objetivo nos jogos da sexta-feira é observar a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje, esta distância é de apenas dois pontos. Caso o Santos vença, a distância aumentaria para quatro pontos.

O jogo entre Vasco e Internacional também interessa ao Leão, já que se trata de duas equipes que estão ameaçadas de rebaixamento. O Vasco é o 13º, com 42 pontos, enquanto o Inter é o 15º, com 41 pontos.

O outro jogo da rodada também pode interessar o Fortaleza. Caso vença o Bahia, o Juventude respira na luta pela permanência. Embora à primeira vista isto possa parecer negativo para o Leão, faria o Juventude enfrentar o Santos, na rodada seguinte, com força total pela sobrevivência, o que, neste caso, poderia ser positivo para o Fortaleza.