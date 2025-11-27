Diário do Nordeste
Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores garantidos contra o Cruzeiro

O jogo acontece no sábado (29), às 21h no Castelão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Jogada
Legenda: A torcida do Ceará deve comparecer em grande número para apoiar o Vovô contra o Cruzeiro
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará divulgou nesta quinta-feira (27), a 1ª parcial de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro pela 36ª rodada da Série A com 25 mil torcedores já confirmados. A partida será no dia 29, às 21h no Castelão.

Os bilhetes estão disponíveis por valores promocionais, a partir de R$ 10. Além disso, o acompanhante do sócio-torcedor tem 50% de desconto na compra realizada pelo aplicativo ou pelo site.

O Vozão é o 14º colocado com 42 pontos e trata o jogo com o da permanência do clube na Série A, já que com uma vitória, a equipe chegar aos 45.

O confronto marcará o penúltimo compromisso do Ceará em casa na temporada 2025. Depois do duelo contra o Cruzeiro, o Vozão ainda enfrenta o Palmeiras, no dia 7 de dezembro, na Arena Castelão.

Confira valores dos ingressos

Superior Norte: R$ 170 (inteira) | R$ 85 (meia-entrada) -> Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
Superior Central: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
Inferior Sul: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)

