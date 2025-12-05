Andrea Bocelli faz apresentação emocionante no sorteio da Copa do Mundo de 2026; assista

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos EUA, e contou com uma apresentação especial do italiano Andrea Bocelli, um dos maiores nomes da ópera mundial. O artista cantou “Nessun Dorma”, que em português significa “Que ninguém durma”.

Na carreira, o produtor venceu cinco vezes o BRIT Awards, além de conquistar três Grammys. Com 67 anos, registra diversos álbuns clássicos e também a gravação de nove óperas muito populares.

No rol da cerimônia, a Fifa também convidou o grupo Village People e os cantores Robbie Williams e Nicole Scherzinger para continuar o evento. A condução da cerimônia foi da apresentadora alemã Heidi Klum, do comediante norte-americano Kevin Hart e ainda do ator compatriota Danny Ramirez.

Veja apresentação de Andrea Bocelli

Onde Assistir

Globo, SBT, SporTV, NSports, GeTV, CazéTV e Fifa+. O Diário do Nordeste fará live especial no Youtube durante o sorteio.

Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: As 48 seleções classificadas serão divididas em quatro potes Foto: Reprodução

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha

Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália

Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul

Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Restrições Geográficas

As regras do sorteio visam evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, sempre que possível. Por exemplo, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção da Sul-Americana nesta fase, e a maioria dos grupos terá apenas uma seleção europeia, com um máximo de duas em alguns casos.

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos).

Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para a fase eliminatória.

A competição terá uma fase de mata-mata com 5 etapas, começando pelas oitavas de final, que terão 32 times.