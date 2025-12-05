Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Andrea Bocelli faz apresentação emocionante no sorteio da Copa do Mundo de 2026; assista

O italiano é um dos maiores nomes da ópera mundial

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:23)
Jogada
Legenda: Com 67 anos, o italiano Andrea Bocelli foi a principal atração musical do evento da Fifa
Foto: Saul Loeb / AFP

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos EUA, e contou com uma apresentação especial do italiano Andrea Bocelli, um dos maiores nomes da ópera mundial. O artista cantou “Nessun Dorma”, que em português significa “Que ninguém durma”.

Na carreira, o produtor venceu cinco vezes o BRIT Awards, além de conquistar três Grammys. Com 67 anos, registra diversos álbuns clássicos e também a gravação de nove óperas muito populares.

No rol da cerimônia, a Fifa também convidou o grupo Village People e os cantores Robbie Williams e Nicole Scherzinger para continuar o evento. A condução da cerimônia foi da apresentadora alemã Heidi Klum, do comediante norte-americano Kevin Hart e ainda do ator compatriota Danny Ramirez.

Veja apresentação de Andrea Bocelli

Onde Assistir

Globo, SBT, SporTV, NSports, GeTV, CazéTV e Fifa+. O Diário do Nordeste fará live especial no Youtube durante o sorteio.

Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: As 48 seleções classificadas serão divididas em quatro potes
Foto: Reprodução

  • Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha
  • Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália
  • Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul
  • Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Restrições Geográficas

As regras do sorteio visam evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, sempre que possível. Por exemplo, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção da Sul-Americana nesta fase, e a maioria dos grupos terá apenas uma seleção europeia, com um máximo de duas em alguns casos. 

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos).

Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para a fase eliminatória.

A competição terá uma fase de mata-mata com 5 etapas, começando pelas oitavas de final, que terão 32 times. 

Assuntos Relacionados
homenagem

Jogada

Trump recebe primeiro Prêmio da Paz da Fifa durante sorteio da Copa do Mundo

Evento ocorreu em Washington, nos EUA

Redação Há 12 minutos
Atletas da seleção de Cabo Verde em ação

Jogada

Conheça as seleções estreantes na Copa do Mundo de 2026

Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão são debutantes

Alexandre Mota Há 13 minutos
Shaquille O'Neal, astro da NBA, competição de basquete

Jogada

Sorteio da Copa do Mundo tem Tom Brady, Shaquille O'Neal e Ferdinand na cerimônia; veja

Astros da NFL, NBA, NHL e MLB sortearão os grupos da Copa do Mundo

Daniel Farias Há 32 minutos
Foto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao lado de Ginanni Infantino, presidente da Fifa

Jogada

Sorteio da Copa do Mundo: veja celebridades e ex-jogadores presentes na cerimônia

Entre os brasileiros que estão presentes no sorteio estão Bebeto, Kaká, Cafu e Ronaldo

Daniel Farias Há 49 minutos
Andrea Bocelli canta em evento da Fifa

Jogada

Andrea Bocelli faz apresentação emocionante no sorteio da Copa do Mundo de 2026; assista

O italiano é um dos maiores nomes da ópera mundial

Alexandre Mota Há 52 minutos
Foto de Lando Norris

Jogada

Bortoleto fica em sexto e Norris lidera 2º treino livre do GP de Abu Dhabi

Max Verstappen e Russel fecharam o pódio na penúltima sessão livre de 2025

Samir de Carvalho* 05 de Dezembro de 2025