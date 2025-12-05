Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sistema Verdes Mares fará cobertura especial na rodada final da Série A

Ceará e Fortaleza entram em campo às 16h, no próximo domingo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Jogada
Legenda: Com Fortaleza e Ceará lutando contra o rebaixamento, o último jogo do ano para os times ganhou uma importância ainda maior
Foto: JL Rosa e Thiago Gadelha / SVM

O próximo domingo (7) promete emoção do início ao fim da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com Fortaleza e Ceará lutando contra o rebaixamento, o último jogo do ano para os times cearenses ganhou uma importância ainda maior. Para este momento, o Jogada preparou uma programação especial para viver, com o torcedor, os jogos entre Ceará x Palmeiras e Fortaleza x Botafogo.

A programação esportiva da Verdinha 92.5 começa às 10 horas, com a equipe de comentaristas trazendo análises e projeções sobre o que os times precisam fazer para escapar da Série B. Na rádio, a programação segue sem parar. Às 12 horas, o Domingo Esportivo entra ao vivo mostrando a movimentação das equipes. O já consolidado Jogada Aquecimento começa às 15 horas, com Denise Santiago direto da Arena Castelão mostrando a chegada dos times e a preparação do Fortaleza no Rio de Janeiro.

Quando a bola rolar, às 16 horas, a Verdinha escala todo o time para acompanhar todos os jogos da rodada, com as partidas de Ceará e Fortaleza ao vivo e atualização dos outros resultados em tempo real durante a transmissão.

No site do Diário do Nordeste, o Jogada acompanha em tempo real os nove jogos restantes da Série A. Com atualização ao vivo da tabela de classificação, o torcedor poderá acompanhar, lance a lance, em qual colocação está seu time. Nas redes sociais, o Jogada SVM trará artes, bastidores, vídeos das partidas e a repercussão dos resultados.

Cobertura no YouTube

No nosso canal no YouTube, JogadaSVM, o internauta poderá acompanhar a transmissão da Verdinha com atualização em tempo real da tabela de classificação. Ao longo dos jogos, será possível ver quem cai e quem permanece na Série A de 2026. A live começa às 15 horas.

TV Verdes Mares

A TV Verdes Mares, exibe Botafogo e Fortaleza, às 16h. 

 

 

PROGRAMAÇÃO:

🗓️ 07/12/2025

  • 📌 Tempo Real do Diário do Nordeste às 14h. 
  • 🎙️Jogada Aquecimento na TV Diário, Verdinha FM e Jogada SVM no Youtube a partir das 15h até a repercussão do fim da partida.
Ceará e Fortaleza, torcidas

Jogada

Sistema Verdes Mares fará cobertura especial na rodada final da Série A

Ceará e Fortaleza entram em campo às 16h, no próximo domingo

Redação Há 49 minutos
Davide Ancelotti em ação pelo Botafogo

Jogada

Técnico do Botafogo promete força máxima contra Fortaleza: ‘temos que ganhar’

Os times se enfrentam no próximo domingo (7), às 16h, no Engenhão

Alexandre Mota Há 2 horas
Foto de LeBron James em ação com a camisa do Los Angeles Lakers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 05 de Dezembro de 2025
Bafode Diakite, jogador do Lille

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025

Daniel Farias 05 de Dezembro de 2025
presidente da fifa olha para taça de copa do mundo

Jogada

Sorteio da Copa do Mundo 2026: onde assistir, horário e potes

O sorteio será às 14 horas, em Washington, nos Estados Unidos

Vladimir Marques 05 de Dezembro de 2025
jogadoras de futsal

Jogada

Brasil enfrenta Espanha na semifinal da Copa do Mundo de Futsal Feminino; veja onde assistir

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5)

Crisneive Silveira 05 de Dezembro de 2025