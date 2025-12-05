Sistema Verdes Mares fará cobertura especial na rodada final da Série A

O próximo domingo (7) promete emoção do início ao fim da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com Fortaleza e Ceará lutando contra o rebaixamento, o último jogo do ano para os times cearenses ganhou uma importância ainda maior. Para este momento, o Jogada preparou uma programação especial para viver, com o torcedor, os jogos entre Ceará x Palmeiras e Fortaleza x Botafogo.

A programação esportiva da Verdinha 92.5 começa às 10 horas, com a equipe de comentaristas trazendo análises e projeções sobre o que os times precisam fazer para escapar da Série B. Na rádio, a programação segue sem parar. Às 12 horas, o Domingo Esportivo entra ao vivo mostrando a movimentação das equipes. O já consolidado Jogada Aquecimento começa às 15 horas, com Denise Santiago direto da Arena Castelão mostrando a chegada dos times e a preparação do Fortaleza no Rio de Janeiro.

Quando a bola rolar, às 16 horas, a Verdinha escala todo o time para acompanhar todos os jogos da rodada, com as partidas de Ceará e Fortaleza ao vivo e atualização dos outros resultados em tempo real durante a transmissão.

No site do Diário do Nordeste, o Jogada acompanha em tempo real os nove jogos restantes da Série A. Com atualização ao vivo da tabela de classificação, o torcedor poderá acompanhar, lance a lance, em qual colocação está seu time. Nas redes sociais, o Jogada SVM trará artes, bastidores, vídeos das partidas e a repercussão dos resultados.

Cobertura no YouTube

No nosso canal no YouTube, JogadaSVM, o internauta poderá acompanhar a transmissão da Verdinha com atualização em tempo real da tabela de classificação. Ao longo dos jogos, será possível ver quem cai e quem permanece na Série A de 2026. A live começa às 15 horas.

TV Verdes Mares

A TV Verdes Mares, exibe Botafogo e Fortaleza, às 16h.

PROGRAMAÇÃO:

🗓️ 07/12/2025