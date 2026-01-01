Jogador do Fortaleza se envolve em confusão com agressões na noite de Réveillon

O lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso, publicou nas redes sociais uma nota sobre uma confusão na qual foi envolvido durante a noite de Réveillon. Segundo o atleta, um homem adentrou a casa dele com xingamentos e o suspeito estaria alterado. Nas redes sociais, circula um vídeo no qual Mancuso é questionado sobre a presença do atacante Herrera e ele diz desconhecer.

Ainda na nota, ele alega que o homem pretendia causar uma confusão, na qual envolvia o trabalho do atleta. Ele estava reunido com a família e os amigos para receber o ano de 2026.

Mancuso diz também na noque outro rapaz teria arrombado a casa dele, com ameaça aos convidados, sendo necessária a chamada da polícia.

Ao fim da nota, Mancuso afirmou estar bem e iria registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso. O Diário do Nordeste contactou a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) para saber mais detalhes. Até a publicação dessa matéria, não tivemos retorno, mas vamos atualizar com qualquer retorno.