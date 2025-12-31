Fortaleza contrata volante Ronald, do Grêmio, por empréstimo

O volante Ronald é a segunda contratação do Fortaleza para a temporada 2026. O volante de 23 anos pertence ao Grêmio e será emprestado ao Tricolor de Aço até o final de 2026. O atleta tem vínculo com a equipe gaúcha até o final de 2027, conforme apurado pelo Diário do Nordeste.

Em 2025, Ronald estava emprestado ao Atlético-GO. No Dragão Goiano, ele chegou no mês de agosto e fez 14 jogos, todos como titular. Na trajetória, iniciou nas categorias de base do Grêmio e passou para o futebol profissional em 2023. O volante já atuou na Seleção Brasileira Sub-20 e nas Olimpíadas, com 24 jogos e seis gols marcados.

Ronald é a segunda contratação do Fortaleza para a temporada 2026. O primeiro nome foi o lateral-direito Mailton. O Tricolor de Aço já iniciou às atividades para 2026 e estreia no dia 11 de janeiro, contra o Ferroviário, no Campeonato Cearense.