Mozart x Carpini: Clássico-Rei volta a ter dois técnicos estreantes após 8 anos

Ceará e Fortaleza fazem neste domingo (8), o 1º Clássico-Rei do ano, às 18 horas no Castelão, pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. E a partida também marca a estreia dos dois técnicos no maior jogo do futebol alencarino: Mozart pelo Vozão e Carpini pelo Leão.

Será a primeira vez em 8 anos que os dois técnicos serão estreantes, tendo praticamente o mesmo período de trabalho: um mês.

Mozart dirigiu o Ceará em 5 jogos - já que a estreia do Vozão foi com o Sub-20 comandado por Alison Henry, e Carpini seis jogos, ao dirigir o Leão desde a 1ª rodada.

Em 5 jogos, Mozart venceu 4 e empatou um. São 15 gols marcados e 3 sofridos.

Em 6 jogos, Carpini, venceu 4 e empatou dois. São 8 gols marcados e um sofrido.

Última vez com dois estreantes

A última vez que os dois clubes tiveram dois treinadores estreando juntos em um Clássico-Rei foi em 2018: com Rogério Ceni pelo Leão e Marcelo Chamusca pelo Vovô.

Ceni assumia em 2018 em ano de retorno do Leão à Série B, enquanto Chamusca vinha de permanência no Ceará após acesso em 2017, mas assumindo no decorrer da Série B, sem, portanto, enfrentar o Fortaleza dirigindo o Ceará pelo cearense daquele ano.

A partida foi pela 2ª rodada do Campeonato Cearense e terminou empatada em 1x1. Gustagol fez 1x0 para o Leão, e Arthur Cabral empatou para o Vozão aos 45 do 2º tempo.

Ficha do jogo

Fortaleza: 1

Marcelo Boeck, Tinga, Adalberto, Ligger, Diego Jussani, Bruno Melo, Felipe, Edinho, Pablo, Igor, Gustavo. Técnico: Rogério Ceni

Ceará: 1

Éverson, Pio, Luiz Otávio, Valdo, Rafael Carioca, Richardson, Juninho, Ricardinho, Andrigo, Felipe Azevedo e Élton. Técnico: Marcelo Chamusca

Hiato se explica

O longo período sem técnicos estreantes se justifica pela longevidade dos técnicos do Fortaleza, nas 'Eras' Rogério Ceni e Vojvoda. O Ceará teve dois períodos de longevidade de treinadores, com Guto Ferreira e mais recente, Léo Condé, mas fora eles dois, a rotatividade de treinadores foi grande.

O último clássico que foi disputado entre dois técnicos com um período equivalente de trabalho foi o Clássico entre Guto Ferreira no Ceará e Enderson Moreira no Fortaleza, ainda em 2021. Enderson foi o treinador que antecedeu Vojvoda no Tricolor de Aço.

Depois disso, com a chegada de Vojvoda ao Leão, sempre um técnico teve supremacia de tempo de trabalho em relação ao outro. O argentino mesmo, quando estreou, enfrentou um técnico que já tinha um ano de trabalho.

Depois, com o argentino se mantendo por 5 anos, os confrontos de treinadores foram todos desiguais, com Vojvoda enfrentando Marquinhos Santos, Tiago Nunes, Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Vágner Mancini e Léo Condé.

Quando Vojvoda saiu, em junho de 2025, Léo Condé tinha bem mais tempo de trabalho que Martín Palermo.