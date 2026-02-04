Palmeiras x Vitória: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na estreia, o Verdão empatou com o Atlético/MG em 2x2 na Arena MRV. Já o Leão da Barra, venceu o Remo por 2x0 no Barradão.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Globo, Premiere e Getv.



Palpites

Prováveis Escalações

Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Vitória

Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura



Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)