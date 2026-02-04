Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palmeiras x Vitória: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:28)
Jogada
Legenda: O Palmeiras entra em campo pela Série A nesta quarta-feira (4)
Foto: Divulgação / @Palmeiras

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na estreia, o Verdão empatou com o Atlético/MG em 2x2 na Arena MRV. Já o Leão da Barra, venceu o Remo por 2x0 no Barradão.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Globo, Premiere e Getv.
 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Palmeiras: 

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Vitória 

Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura


Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assuntos Relacionados

Jogada

Grêmio x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Palmeiras x Vitória: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará anuncia saída de João Marcos, analista de mercado da base

João Marcos foi ex-volante do clube e fez história no Vovô, com acessos em 2009 e 2017

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Remo x Mirassol: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas
Arbitragem do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza

Jogada

Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza terá arbitragem local; veja nomes cotados

Dois árbitros filiados à FCF estão entre os mais cotados para apitar o Clássico-Rei deste domingo

Daniel Farias e Brenno Rebouças 04 de Fevereiro de 2026