Confira os homenageados no Prêmio Esporte Ceará em todas as categorias

Os destaques do esporte cearense na última temporada foram homenageados no 2º Prêmio Esporte Ceará. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (4), no Teatro RioMar Fortaleza, com cobertura especial do Sistema Verdes Mares.

Foram mais de 40 modalidades e diversos profissionais e atletas envolvidos no evento, que é considerado o "Oscar do Esporte Cearense".

Premiados

Categoria: Profissional Técnico(a) do Ano |

Sônia Ficagna - da Federação Cearense de Atletismo

Categoria: Atleta Com Deficiência (Feminina) do Ano |

Clariene Abreu da SIlva - da modalidade de Atletismo

Categoria: Atleta Com Deficiência (Masculino) do Ano |

Eugênio Santana Franco - da modalidade de Tiro Com Arco

Categoria: Atleta (Feminina) do Ano |

Juliana dos Santos - da modalidade de Surfe

Categoria: Atleta (Masculino) do Ano |

Matheus Leandro de Alencar - da modalidade de Atletismo

Categoria: Medalha do Mérito Desportivo do Ceará - Grau IV - Profissional Gestor ou Liderança do Esporte |

Mauro Carmélio Santos Júnior

Categoria: Amigo do Esporte Cearense |

Deputado Federal Eunício Oliveira - Representado pelo Deputado Estadual Daniel Oliveira (Esfera pública) // José Nunes Almeida Neto - Enel Brasil (Esfera privada)

Categoria: Medalha do Mérito Desportivo do Ceará - Grau III - Profissional Técnico - Título Mundial |

Thiago Farias Monteiro (tenista)

Categoria: Medalha do Mérito Desportivo do Ceará - Grau III - Profissional Técnico | Sônia Ficagna - da Federação Cearense de Atletismo

Categoria: Medalha do Mérito Desportivo do Ceará - Grau I - Atleta/Ex-Atleta | Lavoisier Freire Martins, ex-atleta da modalidade de Futsal, representado por sua mãe, Lúcia de Fátima Maia Freire

Categoria: Medalha do Mérito Desportivo do Ceará - Grau II - Atleta/Ex-Atleta com Deficiência |

Tércia Ferreira Figueiredo - da modalidade de Tiro Com Arco

