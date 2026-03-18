Com reforços, Ferroviário empata com o Maracanã em jogo treino visando estreia na Copa do Nordeste
Tubarão da Barra enfrenta o Fortaleza no dia 24
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
O Ferroviário continua a preparação para a estreia do clube na Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra estreia no Nordestão no dia 24 contra o Fortaleza, no Presidente Vargas.
E como preparação, o time coral fez jogo treino com o Maracanã e empatou em 1x1 no estádio Elzir Cabral.
O técnico Nuno Pereira já montou a equipe com reforços e o lateral-direito Geo foi titular.
Time que iniciou o jogo: Victor Brasil, Geo, Bruno Miranda, Léo Paraíso, Iago, Lucas Black, Fernando Portel, Brayan, Kiuan, Yair Mena e Jefinho.
