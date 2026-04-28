Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (28)
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h | Al Shabab x Al Fateh | Canal GOAT e BandSports
- 15h | Al Hilal x Damac | Canal GOAT e BandSports
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 15h45 | Southampton x Ipswich Town | ESPN 4 e Disney+
CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)
- 16h | PSG x Bayern de Munique | SBT, TNT e HBO Max
CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)
- 18h | Bahia x Grêmio | N Sports
COPA LIBERTADORES
- 19h | Libertad x Independiente del Valle | ESPN 3 e Disney+
- 19h | Lanús x LDU | Paramount+
- 21h | Universidad Central x Rosario Central | Paramount+
- 21h30 | Cruzeiro x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+
- 23h | Sporting Cristal x Junior Barranquilla | ESPN 3 e Disney+
- 23h | Deportes Tolima x Coquimbo Unido | Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Botafogo x Independiente Petrolero | ESPN 4 e Disney+
- 19h | San Lorenzo x Santos | ESPN e Disney+
- 21h | Barracas Central x Audax Italiano | Paramount+
- 21h30 | Millonarios x São Paulo | SBT, ESPN e Disney+
- 21h30 | Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca | Disney+
- 23h | O'Higgins x Boston River | Paramount+
CONCACAF CHAMPIONS CUP (SEMIFINAL)
- 21h30 | Nashville x Tigres | Disney+
