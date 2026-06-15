Espanha x Cabo Verde pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A campeã mundial Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a estreante Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), às 13h, no Estádio de Atlanta, nos EUA. A partida é válido pela 1ª rodada do Grupo H, que tem também o confronto de Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, em Miami.
Onde assistir
A partida tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV (YouTube).
Escalações
- Espanha | Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Gavi e Ferrán Torres. Técnico: Luis de la Fuente.
- Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral e Jamiro Monteiro; Ryan Mendes e Livramento. Técnico: Bubista.
Espanha x Cabo Verde | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo H
- Data: segunda-feira, 15 de junho de 2026
- Horário: 13h (de Brasília)
- Cartão amarelo: Sidney Cabral (CBV)
- Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
- Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (JOR) e Ahmad Al-Roalle (JOR)
- VAR: Joe Dickerson (EUA)