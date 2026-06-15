Espanha x Cabo Verde pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 12:30 (Atualizado às 13:19)
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Legenda: O atacante Ferrán Torres, do Barcelona, é um dos destaques da seleção da Espanha
Foto: Pablo Garcia Sacristan / AFP

A campeã mundial Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a estreante Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), às 13h, no Estádio de Atlanta, nos EUA. A partida é válido pela 1ª rodada do Grupo H, que tem também o confronto de Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, em Miami.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV (YouTube).

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Escalações

  • Espanha | Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Gavi e Ferrán Torres. Técnico: Luis de la Fuente.
  • Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral e Jamiro Monteiro; Ryan Mendes e Livramento. Técnico: Bubista.

Espanha x Cabo Verde | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo H
  • Data: segunda-feira, 15 de junho de 2026
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Cartão amarelo: Sidney Cabral (CBV)
  • Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
  • Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (JOR) e Ahmad Al-Roalle (JOR)
  • VAR: Joe Dickerson (EUA)
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