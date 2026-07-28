Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) reúne partidas da Copa Sul-Americana, da Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Argentino, do Campeonato Paulista Feminino, da Champions League e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
AMISTOSOS DE CLUBES
6h45 | Chelsea x WS Wanderers | SportyNet (TV e YouTube)
CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS PRÉ-LIGA)
15h45 | Hearts x Sturm Graz | Xsports
COPA SUL-AMERICANA (PLAYOFFS DAS OITAVAS DE FINAL)
19h | Tigre x Nacional-URU | ESPN 3 e Disney+
21h30 | Santos x Universidad Central | SBT, ESPN e Disney+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
19h | RB Bragantino (F) x Santos (F) | Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
19h30 | Ponte Preta x Athletic Club-MG | Disney+
19h30 | Juventude x Avaí | SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN 4 e Disney+
21h35 | Fortaleza x Botafogo-SP | RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
21h15 | Rosario Central x Racing | ESPN 3 e Disney+
21h15 | Argentinos Juniors x Estudiantes de Río Cuarto | Disney+