Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 08:55 (Atualizado às 09:03)
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Legenda: Santos joga por vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana
Foto: Raul Baretta/Santos FC

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (28) reúne partidas da Copa Sul-Americana, da Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Argentino, do Campeonato Paulista Feminino, da Champions League e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

AMISTOSOS DE CLUBES

6h45 | Chelsea x WS Wanderers | SportyNet (TV e YouTube)

CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS PRÉ-LIGA)

15h45 | Hearts x Sturm Graz | Xsports

COPA SUL-AMERICANA (PLAYOFFS DAS OITAVAS DE FINAL)

19h | Tigre x Nacional-URU | ESPN 3 e Disney+
21h30 | Santos x Universidad Central | SBT, ESPN e Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

19h | RB Bragantino (F) x Santos (F) | Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h30 | Ponte Preta x Athletic Club-MG | Disney+
19h30 | Juventude x Avaí | SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN 4 e Disney+
21h35 | Fortaleza x Botafogo-SP | RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

21h15 | Rosario Central x Racing | ESPN 3 e Disney+
21h15 | Argentinos Juniors x Estudiantes de Río Cuarto | Disney+

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Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)
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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026

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