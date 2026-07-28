Fortaleza x Botafogo-SP na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O 2º turno da Série B dá início na 20ª rodada da competição. Fortaleza e Botafogo-SP se reencontram após a estreia no dia 21 de março, quando o Leão do Pici foi goleado por 4 a 0 e fora de casa.

Atualmente, as duas equipes vivem momentos diferentes: o Tricolor de Aço, na 6ª colocação, com 31 pontos, nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. A equipe segue na briga para se manter entre as seis melhores equipes da competição. No fechamento do 1º turno, o Fortaleza perdeu pelo placar de 2 a 1, para o Vila Nova, em Goiânia. A equipe teve 54,4% de aproveitamento na primeira etapa.

Já o Botafogo-SP está no meio da tabela, com 24 pontos, seis derrotas e empates, além de sete derrotas, na 14ª posição. A equipe vive um momento de estabilidade, não perde há quatro jogos e encerrou o turno vencendo o Juventude por 4 a 2, em Ribeirão Preto. O aproveitamento do 1º turno é de 42,1%.

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COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Fortaleza mudou de treinador, de forma repentina, com a saída de Thiago Carpini. O clube já tem um novo técnico, que é o Paulo Autuori, acompanhado do técnico-adjunto, Bernardo Franco. Ambos ainda não estarão à beira do campo. Para esta partida, Reinan Santos, auxiliar técnico do Leão do Pici, será o treinador interino.

O Tricolor de Aço conta com os retornos do zagueiro Gazal e o atacante Rodriguinho, após cumprirem suspensão no jogo passado. Por outro lado, o lateral-esquerdo Fuentes e o volante Pierre, estão suspensos para este duelo, após sofrerem o terceiro amarelo. No DM, o meia-atacante Lucca Prior estava na última lista divulgada, com uma contusão no joelho esquerdo.

O Botafogo-SP terá o retorno do meio-campista Matheus Sales, que cumpriu suspensão na rodada passada. Entretanto, o meio-campista Yuri, expulso contra o Juventude, está fora, após a titularidade nos últimos sete duelos.

Os outros desfalques estão no departamento médico: o goleiro Brenno (transição), o zagueiro Carlão (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e o meio-campista Erik (artroscopia).

O atacante Hygor ainda é dúvida para a partida, já que ele estava em transição na última partida e ficou fora. Não há informações se ele viajou com a delegação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Rodriguinho, Neris, Luan Freitas, Mucuri; Sasha, Rodrigo e Vitinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Reinan Santos

Botafogo-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Arthur Caíke e Wesley Santos. Técnico: Cláudio Tencati.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 28/07/26 (sexta-feira)

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)