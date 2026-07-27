Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com partidas do Campeonato Brasileiro Feminino, das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

BRASILEIRÃO FEMININO

19h | Bahia (F) x Botafogo (F) | N Sports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h30 | Atlético-GO x Operário-PR | Disney+

19h30 | CRB x Vila Nova | Xsports, ESPN, Canal GOAT e Disney+

19h30 | Sport x Cuiabá | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

20h | Guarani x Inter de Limeira | SportyNet e YouTube (Benja)

20h | Floresta x Maringá | SportyNet