Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 07:49 (Atualizado às 08:00)
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Legenda: O Sport recebe o Cuiabá pela Série B
Foto: Deividson Isídio/ Sport Club do Recife

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com partidas do Campeonato Brasileiro Feminino, das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

BRASILEIRÃO FEMININO

19h | Bahia (F) x Botafogo (F) | N Sports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h30 | Atlético-GO x Operário-PR | Disney+
19h30 | CRB x Vila Nova | Xsports, ESPN, Canal GOAT e Disney+
19h30 | Sport x Cuiabá | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

20h | Guarani x Inter de Limeira | SportyNet e YouTube (Benja)
20h | Floresta x Maringá | SportyNet

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Liuê Góis

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