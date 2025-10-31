Diário do Nordeste
Floresta renova com Leston Júnior para a temporada 2026

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (17)

Crisneive Silveira 17 de Outubro de 2025
imagem mostra técnico

Jogada

Floresta quer renovar com técnico Leston Júnior para 2026

Técnico comando o time na campanha histórica da Série C deste ano

Crisneive Silveira 14 de Outubro de 2025
Náutico conquistou o acesso para a Série B

Jogada

Náutico conquista o acesso para a Série B com gols de ex-jogadores do futebol cearense

Hélio Borges e Paulo Sérgio marcaram os gols que garantiram o acesso do Timbu

Redação 11 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Série C: veja quais times conquistaram o acesso à Série B de 2026

Quatro clubes garantiram vaga na Segunda Divisão em 2026

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025

Jogada

Floresta pagará bônus milionário para atletas e funcionários caso suba à Série B

Equipe enfrenta o Caxias-RS neste sábado (11)

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Floresta busca empate diante do Caxias, mas adia sonho de acesso à Série B

Equipes terminaram no empate de 1 a 1

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025

Jogada

Leston Júnior mostra confiança em acesso do Floresta: 'Chegamos vivos na última rodada'

Verdão enfrenta o Caxias no domingo (11), fora de casa na última rodada do quadrangular da Série C

Vladimir Marques 06 de Outubro de 2025

Opinião

Veja combinações na rodada final do quadrangular para o Floresta subir para a Série B

Com a derrota para o Londrina no Domingão, o Verdão decide na última rodada, no domingo (11), contra o Caxias, fora de casa

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 05 de Outubro de 2025
Floresta x Londrina no Domingão pela Série C do Brasileirão

Jogada

Floresta perde para Londrina e adia decisão do acesso para última rodada da Série C

Jogando em casa, no Domingão, o time cearense não teve boa atuação e foi derrotado

Redação 05 de Outubro de 2025
Árbitro Fifa Bruno Arleu Araújo

Jogada

Partida que pode confirmar acesso do Floresta para a Série B terá árbitro Fifa

Partida que acontecerá no estádio Domingão também contará com árbitro de vídeo

Brenno Rebouças 03 de Outubro de 2025
