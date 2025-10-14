Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta quer renovar com técnico Leston Júnior para 2026

Técnico comando o time na campanha histórica da Série C deste ano

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:55)
Jogada
Legenda: Leston Júnior, técnico do Floresta.
Foto: Kely Pereira/Floresta

Depois da campanha histórica na Série C de 2025, o Floresta trabalha para manter Leston Júnior no comando da equipe para a próxima temporada. Clube e técnico têm conversado sobre o tema e uma definição deve ocorrer ainda esta semana. 

É de interesse da diretoria do Lobo da Vila manter o treinador mineiro, que acumula campanhas históricas no comando do time. Caso a renovação ocorra, ela será para toda a temporada de 2026, quando a equipe vai disputar pelo menos o Campeonato Cearense e a terceira divisão do Brasileiro.  

CAMPANHA HISTÓRICA

Em 2025, sob comando de Leston Júnior, o Floresta avançou para a segunda fase da Série C pela primeira vez e, por muito pouco, não conquistou o inédito acesso à Segunda Divisão. 

O treinador liderou a equipe no acesso da Série D para a Série C em 2020 e, caso renove com o Lobo da Vila, vai para a quarta temporada no comando do clube cearense. O treinador também comandou o time em 2022. 

Assuntos Relacionados
imagem mostra técnico

Jogada

Floresta quer renovar com técnico Leston Júnior para 2026

Técnico comando o time na campanha histórica da Série C deste ano

Crisneive Silveira Há 40 minutos

Jogada

Kits da 1ª Corrida 'Juntos por um Ceará Sem Fome' começam a ser entregues nesta terça (14)

A corrida será realizada no próximo sábado (18), na Vila do Mar, em Fortaleza

Redação Há 2 horas
Paulo Henrique comemora gol pela Seleção Brasileira

Jogada

Vasco não relaciona Paulo Henrique contra o Fortaleza; veja lista

O lateral-esquerdo foi titular pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (14)

Alexandre Mota 14 de Outubro de 2025
Irmãos Sávio Pereira Sampaio e Wilton Pereira Sampaio

Jogada

Irmãos Sávio e Wilton apitam jogos de Ceará e Fortaleza nesta quarta-feira (15)

Arbitragem é designada pela CBF. Confira a escala completa de cada partida

Brenno Rebouças 14 de Outubro de 2025

Jogada

Itália x Israel pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Redação 14 de Outubro de 2025
avão

Jogada

Delegação do Ceará embarca novamente após problema no avião

Aeronave teve falha técnica e passou por manutenção no pátio do aeroporto

Crisneive Silveira 14 de Outubro de 2025