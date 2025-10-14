Floresta quer renovar com técnico Leston Júnior para 2026
Técnico comando o time na campanha histórica da Série C deste ano
Depois da campanha histórica na Série C de 2025, o Floresta trabalha para manter Leston Júnior no comando da equipe para a próxima temporada. Clube e técnico têm conversado sobre o tema e uma definição deve ocorrer ainda esta semana.
É de interesse da diretoria do Lobo da Vila manter o treinador mineiro, que acumula campanhas históricas no comando do time. Caso a renovação ocorra, ela será para toda a temporada de 2026, quando a equipe vai disputar pelo menos o Campeonato Cearense e a terceira divisão do Brasileiro.
CAMPANHA HISTÓRICA
Em 2025, sob comando de Leston Júnior, o Floresta avançou para a segunda fase da Série C pela primeira vez e, por muito pouco, não conquistou o inédito acesso à Segunda Divisão.
O treinador liderou a equipe no acesso da Série D para a Série C em 2020 e, caso renove com o Lobo da Vila, vai para a quarta temporada no comando do clube cearense. O treinador também comandou o time em 2022.