Zagueiro Kuscevic não seguirá no Fortaleza e busca novo clube para 2026

Kuscevic não seguirá no Fortaleza. O zagueiro de 29 anos está em busca de um novo clube após o rebaixamento do Tricolor do Pici para a Série B. A informação foi publicada inicialmente pelo O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador acumula convocações para a Seleção do Chile.

No início do ano, o Leão do Pici anunciou a contratação do defensor de maneira definitiva até 31 de dezembro de 2028. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos do atleta junto ao Coritiba. O atleta cheou ao Fortaleza em 2024. Com a camisa Tricolor, o atleta fez 76 partidas, com quatro gols marcados.

O Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na temporada de 2026. A equipe estreia oficialmente na temporada no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia ado Campeonato Cearense.