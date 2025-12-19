Diário do Nordeste
Zagueiro Kuscevic não seguirá no Fortaleza e busca novo clube para 2026

Atleta de 29 anos acumula convocações para a seleção chilena

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Kuscevic chegou ao Fortaleza em 2024.
Foto: Mateus Lotif/FEC

Kuscevic não seguirá no Fortaleza. O zagueiro de 29 anos está em busca de um novo clube após o rebaixamento do Tricolor do Pici para a Série B. A informação foi publicada inicialmente pelo O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador acumula convocações para a Seleção do Chile. 

No início do ano, o Leão do Pici anunciou a contratação do defensor de maneira definitiva até 31 de dezembro de 2028. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos do atleta junto ao Coritiba. O atleta cheou ao Fortaleza em 2024. Com a camisa Tricolor, o atleta fez 76 partidas, com quatro gols marcados. 

O Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na temporada de 2026. A equipe estreia oficialmente na temporada no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia ado Campeonato Cearense.

