Seleção enfrentará França e Croácia na abertura do calendário Fifa de 2026; veja datas

Duelos serão realizados nos Estados Unidos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira de futebol volta a jogar em março.
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A CBF divulgou a data dos próximos compromissos da Seleção Brasileira. A primeira Data Fifa de 2026 já tem os desafios definidos. O grupo comandado por Carlo Ancelotti vai enfrentar França e Croácia no mês de março. O propósito é enfrentar equipes de diferentes escolas de futebol. Este ano, a Canarinho já encarou duas seleções africanas (Senegal e Tunísia) e duas asiáticas (Coreia do Sul e Japão).

O duelo contra a equipe francesa será no dia 26 de março, no Gillete Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na  3ª posição do ranking da Fifa, a França foi finalista do último mundial, quando foi superada pela Argentina. A praça esportiva vai receber jogos do Mundial do próximo ano. 

A partida contra a Croácia será no World Stadium, em Orlando, no dia 31 de março. A seleção croata está na 10ª posição do ranking da Fifa e tem tido resultados importantes nas últimas edições do Mundial, quando foram vice em 2018 e terceiro lugar em 2022. 

A Seleção Brasileira ficará hospedada em Boston. Datas sobre venda de ingressos e horários das partidas ainda serão divulgados. 

