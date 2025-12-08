Lesão afasta Éder Militão do Real Madrid por quatro meses; jogador volta às vésperas da Copa

Éder Militão ficará fora dos gramados por aproximadamente quatro meses. O defensor deixou o jogo de domingo, na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo, após sentir uma lesão. Segundo comunicado do clube espanhol, o brasileiro sofreu um rompimento no músculo bíceps femoral da perna esquerda, acompanhado de danos no tendão.

O zagueiro precisou ser substituído aos 24 minutos da primeira etapa, reclamando de dores. Rudiger foi o substituto, e o Real Madrid acabou derrotado por 2 a 0 pelo Celta. A equipe madrilena ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, somando 36 pontos — quatro atrás do Barcelona.

“Após exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid em Éder Militão, foi constatada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão proximal. O atleta permanecerá em acompanhamento durante o processo de recuperação”, informou o clube em nota.

A expectativa é que Militão volte a estar disponível em abril de 2026, pouco antes do início da Copa do Mundo, marcada para junho. O defensor é considerado peça fundamental na seleção brasileira liderada por Carlo Ancelotti.