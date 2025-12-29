Diário do Nordeste
Patrocinador máster do Fortaleza negocia rescisão do contrato milionário; veja detalhes

Casa de apostas Cassino Bet procurou o clube para rescindir o contrato de patrocínio

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:49)
Jogada
Legenda: Contrato havia sido firmado em janeiro de 2025
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza deve passar em breve por uma mudança no seu patrocinador máster. O clube e a casa de apostas Cassino Bet discutem a rescisão contratual, após a empresa sinalizar o interesse em romper o vínculo com o Leão. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Afonso Ribeiro, do Opovo, e confirmada pela reportagem do Diário do Nordeste.

A empresa, que tem contrato de patrocínio com o Fortaleza até o fim da temporada 2026, procurou o clube e sinalizou o desejo de romper o vínculo. Neste momento, as partes discutem a situação, mas o Diário do Nordeste apurou que a rescisão deve de fato se confirmar, já que há uma cláusula que possibilita o encerramento do vínculo em caso de rebaixamento.

Legenda: Jogadores do Fortaleza posam com camisa do clube na apresentação do novo patrocinador
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza tem com a Cassino Bet o seu maior contrato de patrocínio da história, com um valor de R$ 30 milhões por ano, totalizando um contrato de R$ 60 milhões. O acordo foi anunciado no fim de janeiro de 2025. Deve ser encerrado, portanto, um ano antes do tempo previsto no momento do acordo entre as partes.

O contrato anterior do Fortaleza era com a casa de apostas Novibet, que foi a patrocinadora máster do Leão do Pici até o fim de 2024. O valor daquele contrato girava em torno de R$ 40 milhões. Agora, após a saída da Cassino Bet, o clube buscará um novo patrocínio máster, que representa uma das principais fontes de receita de um clube profissional.

Nesta segunda-feira (29), inclusive, o Conselho Deliberativo do Fortaleza irá votar o orçamento do clube para a disputa da temporada 2026. Com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o clube deve ter uma queda significativa em suas receitas.

Contrato havia sido firmado em janeiro de 2025

