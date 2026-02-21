Diário do Nordeste
Maílton cita quatro atletas como liderança e expectativas contra o Ferroviário

Atleta conversou sobre o assunto durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maílton, lateral-direito do Fortaleza
Foto: Foto: Kid Júnior/SVM

Com três meses no elenco, o lateral-direito Maílton caiu no gosto do torcedor e, mesmo sabendo da identificação que possui no elenco, consegue distinguir quem são as referências no grupo e como isso reflete nos novos atletas que chegam ao Tricolor. Durante a entrevista exclusiva que fizemos com o atleta, ele citou quatro nomes que estão, no mínimo, há dois anos no clube e fazem parte de campanhas importantes, como consolidação no G4, vice-campeonato da Sudamericana e o pentacampeonato no Cearense.

Com a queda do Fortaleza para a Série B, restaram do elenco de 2025, após as saídas, 10 atletas que Carpini relaciona para as partidas. Destes, quatro são citados por Maílton como lideranças: os zagueiros Brítez e Cardona, o volante Lucas Sasha e o meia Lucas Crispim. Esses atletas têm uma história construída quando o clube ainda disputava grandes competições. Brítez, Sasha e Crispim chegaram em 2022 e Cardona em 2024.

Maílton tem a confiança do torcedor
Legenda: Maílton tem a confiança do torcedor
Foto: Kid Junior/SVM

Maílton tem como principal objetivo, junto do elenco tricolor, o acesso para a Série A de 2027. Mas, sabe que antes de chegar até esse momento, tem uma partida importante contra o Ferroviário, neste sábado (21). A vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0 não deixa o Fortaleza seguro de que estará na final do Cearense.

“A gente tem que estar com os pés no chão. A gente sabe que temos a vantagem dos dois gols, mas sabemos da qualidade do time deles [o Ferroviário] também.”
Maílton
Lateral-direito do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo neste sábado (21), quando enfrenta novamente o Tubarão da Barra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA:

 

