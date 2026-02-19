Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza apresenta GB e Gabriel Fuentes; dupla detalha características e mira retorno à Série A

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ferroviário pelo Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: GB e Fuentes, novos jogadores do Fortaleza.
Foto: Fernanda Alves/SVM

Gabriel Fuentes e GB foram apresentados pelo Fortaleza nesta quinta-feira (19), no Pici. O lateral e o atacante são alguns dos reforços do Tricolor para 2026. Eles chegaram por empréstimo junto ao Fluminense e ao Vasco, respectivamente. A dupla detalhou como pode ajudar o grupo comandado por Thiago Carpini e destacou a importância de recolocar o clube novamente na Série A.

"Logo quando teve a proposta do Fortaleza, não pensei duas vezes. Conversei com a minha família. Minha mãe é daqui. Seria uma oportunidade muito grande para mim. Estou aqui para mostrar meu talento, meu trabalho e para levar o Fortaleza de onde nunca deveria ter saída", afirmou GB. 

"Essa mobilidade veio do futsal. Então, esse contato com a bola, essa habilidade, eu trouxe muito do futsal. Sou camisa 9, mas tenho bastante mobilidade, fazer jogadas, dar passe. Mas eu vim para fazer gol, ser o centroavante mesmo", completou o atacante.

Ja Gabriel Fuentes chegou por empréstimo junto ao Fluminense até o fim de 2026. O Tricolor tem a opção de compra ao final do prazo. Formado nas categorias de base do time carioca, o atleta explica a importância de atuar pelo clube cearense.

"Para mim, trazer minha experiência é muito importante. Quero deixar um clube como o Fortaleza onde ele merece. Vim para dar o melhor, para ajudar aos companheiros, para aprender com eles também. Então, estou aqui para dar o melhor e para conseguir coisas boas e levar o Fortaleza à primeira divisão", reforçou o defensor.

"A melhor posição, para mim, é onde o time precisa. Se o time precisa de um lateral, eu estou aí. Minha disposição está onde o time precisar de um jogador com as minhas características", finalizou. 

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta o Ferroviário no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Jogada

