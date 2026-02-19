Jogo contra Egito é confirmado e Brasil fará 4 amistosos antes da Copa do Mundo; veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), oficializou mais um adversário do Brasil em amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026. Será o Egito, no dia 6 de junho, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, Estados Unidos, uma semana antes da estreia do Mundial contra o Marrocos.

O duelo contra os Faraós será o último antes da Copa do Mundo. Além deste jogo, dois amistosos já estão agendados, ambos em março.

A primeira partida colocará frente a frente o Brasil contra a França, vice-campeã da última Copa do Mundo e terceira do ranking da Fifa, na quinta-feira, 26/03, no Gillette Stadium, em Boston (Massachusetts), às 16h locais (17h em Brasília).

Na terça-feira, 31/03, será a vez de a Seleção Canarinha enfrentar a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida), às 20h locais (21h em Brasília).

Ainda há um amistoso a ser confirmado oficialmente, em 31 de maio, na despedida da equipe canarinho em solo brasileiro. O adversário deve ser o Panamá, no Maracanã.

Programação da Seleção Brasileira

16 de março: Convocação para amistosos com França e Croácia

26 de março: Amistoso contra a França, em Boston

31 de março: Amistoso contra a Croácia, em Orlando.

19 de maio: Convocação para a Copa do Mundo

25 de maio: Apresentação do grupo de jogadores na Granja Comary, no Rio de Janeiro

31 de maio: Amistoso contra o Panamá, no Maracanã

1º de junho: Viagem para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo

6 de junho: Amistoso contra o Egito, em Cleveland

13 de junho: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey,

19 de junho: 2º jogo da Copa do Mundo, contra o Haiti, na Filadélfia, às 22h;

24 de junho: 3º jogo da Copa do Mundo, contra a Escócia, em Miami, às 19h.