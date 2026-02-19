Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (19) às 21h30, no Estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta será no Maracanã, no dia 26, às 21h30.

O confronto reúne o campeão da Libertadores 2025, o Flamengo, contra o campeão da Sul-Americana 2025, o Lanús.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Disney+ Premium e ESPN

Palpites

Histórico da Recopa

A Recopa Sul-Americana já teve 32 edições, com a primeira ocorrendo em 1989.

O maior campeão é o Boca Júniors, com 4 taças. O Flamengo foi campeão em 2020 e foi vice em 2023. A curiosidade é que o Fla foi campeão contra o Independiente del Valle, do Equador, mas perdeu para o mesmo adversário a disputa de 2023.

O Lanús já disputou a Recopa em 2014, e perdeu a final para o Atlético Mineiro. Curiosamente, o Granate reencontrou o Galo na final da Sul-Americana de 2025 e venceu.

Como chegam as equipes

O Fla chega para a final da Recopa embalado, se recuperando do início ruim de temporada. A equipe vem de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca ao bater o Botafogo em jogo único no Engenhão.

Na Série A, o Rubro-Negro se recuperou vencendo o Vitória/BA, em Salvador.

O Lanús fez 5 partidas no Campeonato Argentino, vencendo duas partidas, empatando dois e perdendo um jogo. A equipe está 6ª colocação do Grupo 1, na zona de classificação. A equipe granate vem de derrota para o Independiente por 2x0 em Avellaneda.

Prováveis Escalações

Lanús:

Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Agustín Cardozo, Salvio, Marcelino Moreno (Franco Watson) e Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Flamengo:

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.