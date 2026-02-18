Novos reforços do Ceará iniciam treinamentos com restante do elenco; veja detalhes

Dois novos reforços do Ceará já se apresentaram no centro de treinamentos do clube para iniciar os trabalhos com o técnico Mozart e o restante do elenco alvinegro. Trata-se do zagueiro Luiz Otávio e do lateral-esquerdo Sánchez.

Luiz Otávio é zagueiro e chega ao Vovô em definitivo. Ele já foi anunciado e regularizado, estando à disposição para atuar. Ele participou normalmente das atividades realizadas pela equipe nesta quarta-feira (18), em Carlos de Alencar Pinto.

Já Sánchez é lateral-esquerdo, que chega ao Vovô vindo do Noroeste, de São Paulo. Ele ainda não foi anunciado e nem regularizado, e não poderá defender o Ceará no Campeonato Cearense. Nesta quarta, participou de atividades na academia do clube.

O terceiro reforço anunciado recentemente foi o atacante Wendel Silva. O jogador, que defendia o Santa Clara, de Portugal, chega a Fortaleza (CE) nesta quarta-feira (18). Ele deve iniciar as atividades nesta quinta-feira (19).