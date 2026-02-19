Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Legenda: O meia Lucas Paquetá é o principal reforço do Flamengo para a temporada de 2026
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A agenda de jogos de futebol segue nesta qunta-feira (19). Além da decisão da Recopa Sul-Americana entre Lanús-ARG e Flamengo, o cronograma conta com Playoffs da UEFA Europa League, Libertadores e Série A do Brasileiro. Confira horários e onde assistir cada confronto.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (19)

UEFA Europa League (Playoffs das oitavas)

  • 14h45 – Fenerbahçe x Nottingham Forest – CazéTV
  • 14h45 – Brann x Bologna – CazéTV 
  • 17h00 – Celtic x Stuttgart – CazéTV 
  • 17h00 – Lille x Estrela Vermelha – CazéTV 

UEFA Women’s Champions League

  • 14h45 – Juventus (F) x Wolfsburg (F) – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  • 16h00 – Al Ahli x Al Najma – Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h00 – Al Ettifaq x Al Fateh – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Campeonato Argentino

  • 17h15 – Defensa y Justicia x Belgrano – Disney+
  • 17h15 – San Lorenzo x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+

Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h00 – Venezuela (F) x Paraguai (F) – Sportv

Pré-Libertadores (Segunda fase)

  • 19h00 – Juventud-URU x Guaraní-PAR – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Deportivo Táchira x Deportes Tolima – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Catarinense

  • 19h00 – Carlos Renaux x Joinville – SportyNet

Série A do Brasileiro

  • 19h30 – Athletico-PR x Corinthians – Record, Premiere e CazéTV

Campeonato Paraense (Quartas de Final)

  • 20h00 – Paysandu x Tuna Luso – Esporte Na Cultura (YouTube) e Canal do Benja

Recopa Sul-Americana

  • 21h30 – Lanús x Flamengo – ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

  • 22h00 – Sporting San Miguelito x LA Galaxy – ESPN 2 e Disney+
