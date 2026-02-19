Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026
A agenda de jogos de futebol segue nesta qunta-feira (19). Além da decisão da Recopa Sul-Americana entre Lanús-ARG e Flamengo, o cronograma conta com Playoffs da UEFA Europa League, Libertadores e Série A do Brasileiro. Confira horários e onde assistir cada confronto.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (19)
UEFA Europa League (Playoffs das oitavas)
- 14h45 – Fenerbahçe x Nottingham Forest – CazéTV
- 14h45 – Brann x Bologna – CazéTV
- 17h00 – Celtic x Stuttgart – CazéTV
- 17h00 – Lille x Estrela Vermelha – CazéTV
UEFA Women’s Champions League
- 14h45 – Juventus (F) x Wolfsburg (F) – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 16h00 – Al Ahli x Al Najma – Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
- 16h00 – Al Ettifaq x Al Fateh – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Campeonato Argentino
- 17h15 – Defensa y Justicia x Belgrano – Disney+
- 17h15 – San Lorenzo x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h00 – Venezuela (F) x Paraguai (F) – Sportv
Pré-Libertadores (Segunda fase)
- 19h00 – Juventud-URU x Guaraní-PAR – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Deportivo Táchira x Deportes Tolima – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Catarinense
- 19h00 – Carlos Renaux x Joinville – SportyNet
Série A do Brasileiro
- 19h30 – Athletico-PR x Corinthians – Record, Premiere e CazéTV
Campeonato Paraense (Quartas de Final)
- 20h00 – Paysandu x Tuna Luso – Esporte Na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
Recopa Sul-Americana
- 21h30 – Lanús x Flamengo – ESPN e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h00 – Sporting San Miguelito x LA Galaxy – ESPN 2 e Disney+
