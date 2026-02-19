Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Lucas Braga retorna ao Vitória e não será mais atleta do Fortaleza

Após a realização dos exames, o jogador não foi aprovado pelo Departamento Médico do Fortaleza

Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 12:17)
Jogada
Legenda: Lucas Braga, atacante, em atuação pelo Vitória
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Lucas Braga, que chegava no Fortaleza como reforço para a temporada 2026, não será mais do clube, informação apurada pelo Diário do Nordeste. O atleta estava na capital cearense desde o dia 11 de fevereiro. A intenção do Tricolor de Aço era regularizá-lo e inscrever o atleta no Campeonato Cearense, o que não aconteceu. O prazo encerrava no dia 13 de fevereiro.

Após a realização dos exames, o jogador não foi aprovado pelo Departamento Médico do Fortaleza e, em comum acordo, foi devolvido para o Vitória. Lucas Braga não está nos planos do clube baiano e deve ser negociado com outra equipe. O atleta tentava negociar uma rescisão de R$ 13 milhões com o rubro-negro pela saída, algo que seguiu embarreirado na negociação entre o atacante e o Leão da Barra.

Thiago Carpini, que já trabalhou com Lucas quando treinou o Vitória, deu o aval pela vinda do atacante. Quando questionado sobre o entrave no processo, após a partida contra o Ferroviário, no último fim de semana, o treinador relatou desconhecer os detalhes que ele ainda não teria sido oficializado, pensando no Cearense, mas que ele estaria à disposição para a Série B.

“Não sei ao certo quais foram os detalhes que travaram um pouco (o processo). O tempo ficou curto pelas negociações, a dificuldade… Houve todo o cuidado e a cautela do Departamento de Futebol. Para o Cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência da temporada. São trâmites burocráticos, e não sei falar exatamente por que não teve tempo hábil até sexta-feira.”
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Com 29 anos, Lucas Braga teve passagem pela base do Santos, foi adquirido por R$ 5 milhões pelo Vitória, onde acumulou 35 jogos e dois gols. Sem espaço, foi cedido ao Fortaleza e as duas equipes dividiriam os salários do jogador.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta novamente o Ferroviário. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

