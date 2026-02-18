Fortaleza recusa oferta do Boca Juniors e faz contraproposta por Bareiro; veja valores

A negociação entre Fortaleza e Boca Juniors pelo atacante paraguaio Adam Bareiro ganhou um novo capítulo. O clube cearense recusou a primeira investida pelo atleta e fez uma contraproposta aos argentinos. A situação foi divulgada pelo jornal Diário Olé e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Assim, as tratativas seguem. A equipe da Argentina ofereceu US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) pela aquisição do jogador, e o Leão pediu US$ 4 milhões (aproximadamente 20,8 milhões) para fechar o acordo.

Como os direitos econômicos do centroavante de 29 anos são divididos com o River Plate, sendo 50% para cada, o time cearense embolsará metade do valor do negócio. Internamente, o foco da gestão tricolor é receber um montante próximo do que gastou para contar com o jogador em 2025, quando o comprou por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,8 milhões na época) do próprio River Plate.

Destaque do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação em julho de 2026, com contrato até o fim de 2027. Na história, se tornou o primeiro paraguaio a atuar no time leonino.

Em campo, conquistou mais espaço sob o comando do então treinador Martín Palermo na reta final da Série A e totalizou 23 partidas, com sete gols e duas assistências. Em processo de reformulação do elenco, é um dos pilares do treinador Thiago Carpini para 2026, sendo titular absoluto e artilheiro da equipe no momento, com quatro bolas na rede em oito partidas na nova temporada.