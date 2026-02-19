Do Campo à Roça: Mailton abre o jogo sobre fase no Fortaleza, relação com Carpini e sonho do acesso

Recém-chegado ao Pici, o lateral-direito Mailton conquistou a titularidade e a confiança da torcida em tempo recorde. Em entrevista exclusiva, o atleta detalhou sua adaptação ao esquema de Thiago Carpini e revelou seu lado "fazendeiro" fora das quatro linhas.

Com sete jogos disputados e duas assistências no Campeonato Cearense, o lateral-direito Mailton já se sente em casa no Fortaleza. O jogador, que chegou ao clube em uma das negociações mais rápidas de sua carreira, abriu o jogo sobre o atual momento do Leão e suas expectativas para a temporada de 2026.

Versatilidade em Campo

O jogador tricolor falou da relação com o técnico Thiago Carpini. Segundo Mailton, a rápida titularidade é fruto de um diálogo aberto. "O Carpini procura saber onde nos sentimos mais à vontade. Isso ajuda muito no início do processo", afirmou o lateral, que destacou sua disposição para atuar em diferentes funções, seja na lateral, na ponta ou até improvisado na esquerda.

Essa ofensividade, inclusive, tem explicação genética no futebol: Mailton começou a carreira como atacante.

"Na base, se você não faz gol, acaba virando lateral. Comigo não foi diferente. Mas em todo clube que passei, procurei deixar minha marca com assistências e gols", relembrou.

De Olho na Série B e no Título Estadual

Apesar da boa vantagem construída nas fases decisivas do Cearense, o discurso de Mailton é de pés no chão. O jogador enfatizou que o grupo está focado em não deixar o salto alto subir, respeitando os adversários para garantir o troféu.

No entanto, o grande "Norte" da temporada está claro: a Série B. O lateral não esconde que o principal objetivo do projeto Fortaleza em 2026 é o retorno à elite do futebol brasileiro. "Espero que em breve possamos colocar mais um troféu nesta sala e comemorar o acesso", projetou.

O "Fazendeiro"

Fora das quatro linhas, Mailton revelou um perfil tranquilo e distante do agito urbano. O jogador se descreveu como um "cara da roça", que aproveita o tempo livre para tomar tererê, andar a cavalo e cuidar de suas cabeças de gado.

"Eu sou um cara muito caseiro mesmo, moro na roça... Gosto muito de sítio, andar a cavalo, tomar meu tererê. A gente já está criando umas cabecinhas de gado lá, estamos negociando as terrinhas. O Mailton fora de campo é esse cara do mato mesmo", contou com bom humor.