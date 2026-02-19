Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Do Campo à Roça: Mailton abre o jogo sobre fase no Fortaleza, relação com Carpini e sonho do acesso

Jogador conversou com exclusividade com a equipe do Jogada

Escrito por
João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
(Atualizado às 11:31)
Jogada

Recém-chegado ao Pici, o lateral-direito Mailton conquistou a titularidade e a confiança da torcida em tempo recorde. Em entrevista exclusiva, o atleta detalhou sua adaptação ao esquema de Thiago Carpini e revelou seu lado "fazendeiro" fora das quatro linhas.

Com sete jogos disputados e duas assistências no Campeonato Cearense, o lateral-direito Mailton já se sente em casa no Fortaleza. O jogador, que chegou ao clube em uma das negociações mais rápidas de sua carreira, abriu o jogo sobre o atual momento do Leão e suas expectativas para a temporada de 2026.

Versatilidade em Campo

O jogador tricolor falou da relação com o técnico Thiago Carpini. Segundo Mailton, a rápida titularidade é fruto de um diálogo aberto. "O Carpini procura saber onde nos sentimos mais à vontade. Isso ajuda muito no início do processo", afirmou o lateral, que destacou sua disposição para atuar em diferentes funções, seja na lateral, na ponta ou até improvisado na esquerda.

Essa ofensividade, inclusive, tem explicação genética no futebol: Mailton começou a carreira como atacante.

"Na base, se você não faz gol, acaba virando lateral. Comigo não foi diferente. Mas em todo clube que passei, procurei deixar minha marca com assistências e gols", relembrou.

De Olho na Série B e no Título Estadual

Apesar da boa vantagem construída nas fases decisivas do Cearense, o discurso de Mailton é de pés no chão. O jogador enfatizou que o grupo está focado em não deixar o salto alto subir, respeitando os adversários para garantir o troféu.

No entanto, o grande "Norte" da temporada está claro: a Série B. O lateral não esconde que o principal objetivo do projeto Fortaleza em 2026 é o retorno à elite do futebol brasileiro. "Espero que em breve possamos colocar mais um troféu nesta sala e comemorar o acesso", projetou.

O "Fazendeiro"

Fora das quatro linhas, Mailton revelou um perfil tranquilo e distante do agito urbano. O jogador se descreveu como um "cara da roça", que aproveita o tempo livre para tomar tererê, andar a cavalo e cuidar de suas cabeças de gado. 

"Eu sou um cara muito caseiro mesmo, moro na roça... Gosto muito de sítio, andar a cavalo, tomar meu tererê. A gente já está criando umas cabecinhas de gado lá, estamos negociando as terrinhas. O Mailton fora de campo é esse cara do mato mesmo", contou com bom humor.

entrevista

Jogada

Do Campo à Roça: Mailton abre o jogo sobre fase no Fortaleza, relação com Carpini e sonho do acesso

Jogador conversou com exclusividade com a equipe do Jogada

João Bandeira Neto Há 35 minutos
Montagem de fotos de Adam Bareiro e Brítez com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem queda acentuada de estrangeiros no elenco em 2026; veja quem fica e quem sai

Número diminuiu ainda mais após a venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, da Argentina

Daniel Farias Há 2 horas
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
Adam Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, diz jornalista

O centroavante paraguaio está de saída do clube cearense em definitivo

Redação Há 2 horas

Jogada

Tirol vence América/SE nos pênaltis e garante vaga na 2ª Fase da Copa do Brasil

Coruja arranca empate nos acréscimos e se classifica nos pênaltis

Vladimir Marques 18 de Fevereiro de 2026
Edwuin Cetré

Jogada

Com negociação por Bareiro travada, Boca tenta atacante do Estudiantes

Diário Olé, da Argentina, informou que o clube xeneize voltou a investir no colombiano Cetré

Brenno Rebouças 18 de Fevereiro de 2026