Fortaleza tem queda acentuada de estrangeiros no elenco em 2026; veja quem fica e quem sai
Número diminuiu ainda mais após a venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, da Argentina
Com a saída do centroavante Adam Bareiro, vendido ao Boca Juniors, o Fortaleza tem apenas seis jogadores estrangeiros no seu elenco para a temporada 2026. O número representa uma queda significativa em comparação com a quantidade de “gringos” que vestiram a camisa do Leão do Pici ao longo da temporada 2025.
Em 2025, 15 jogadores estrangeiros defenderam o Fortaleza. Foram nove atletas argentinos, dois colombianos, um chileno, um venezuelano, um paraguaio e um ganês. Destes, 11 não permaneceram no clube para a disputa da temporada 2026.
ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2025
- Brítez - Argentina
- Mancuso - Argentina
- Ávila - Argentina
- Cardona - Argentina
- Martínez - Argentina
- Pol Fernández - Argentina
- Pochettino - Argentina
- Lucero - Argentina
- Herrera - Argentina
- Guzmán - Colômbia
- Borrero - Colômbia
- Kuscevic - Chile
- Kervin Andrade - Venezuela
- Bareiro - Paraguai
- Quarcoo - Gana
Mancuso está atualmente no Estudiantes, Ávila no Rosario Central, Martínez no Vitória, Pol Fernández no Rosario Central, Lucero na Universidad de Chile, Herrera no Red Bull Bragantino, Guzmán e Borrero no América de Cali, Kervin Andrade no Maccabi Tel Aviv, Bareiro no Boca Juniors e Quarcoo no Capital, do Distrito Federal.
ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2026
- Kuscevic - Chile
- Fuentes - Colômbia
- Cardona - Argentina
- Brítez - Argentina
- Pochettino - Argentina
- Tomás Roco - Chile
Entre esses, é importante destacar que Kuscevic deve ser negociado pelo Fortaleza nas próximas semanas, e que Tomás Roco é jogador das categorias de base do Leão, mas que foi aproveitado em jogos do Campeonato Cearense 2026.