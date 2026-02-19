Fortaleza tem queda acentuada de estrangeiros no elenco em 2026; veja quem fica e quem sai

Com a saída do centroavante Adam Bareiro, vendido ao Boca Juniors, o Fortaleza tem apenas seis jogadores estrangeiros no seu elenco para a temporada 2026. O número representa uma queda significativa em comparação com a quantidade de “gringos” que vestiram a camisa do Leão do Pici ao longo da temporada 2025.

Em 2025, 15 jogadores estrangeiros defenderam o Fortaleza. Foram nove atletas argentinos, dois colombianos, um chileno, um venezuelano, um paraguaio e um ganês. Destes, 11 não permaneceram no clube para a disputa da temporada 2026.

ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2025

Brítez - Argentina

Mancuso - Argentina

Ávila - Argentina

Cardona - Argentina

Martínez - Argentina

Pol Fernández - Argentina

Pochettino - Argentina

Lucero - Argentina

Herrera - Argentina

Guzmán - Colômbia

Borrero - Colômbia

Kuscevic - Chile

Kervin Andrade - Venezuela

Bareiro - Paraguai

Quarcoo - Gana

Legenda: Pol Fernández, ex-meia do Fortaleza. Foto: Davi Rocha/SVM

Mancuso está atualmente no Estudiantes, Ávila no Rosario Central, Martínez no Vitória, Pol Fernández no Rosario Central, Lucero na Universidad de Chile, Herrera no Red Bull Bragantino, Guzmán e Borrero no América de Cali, Kervin Andrade no Maccabi Tel Aviv, Bareiro no Boca Juniors e Quarcoo no Capital, do Distrito Federal.

ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2026

Kuscevic - Chile

Fuentes - Colômbia

Cardona - Argentina

Brítez - Argentina

Pochettino - Argentina

Tomás Roco - Chile

Legenda: Argentino revelou que Carpini pediu para que ele ficasse mais perto do gol antes da partida Foto: Kid Júnior/SVM

Entre esses, é importante destacar que Kuscevic deve ser negociado pelo Fortaleza nas próximas semanas, e que Tomás Roco é jogador das categorias de base do Leão, mas que foi aproveitado em jogos do Campeonato Cearense 2026.