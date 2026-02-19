Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem queda acentuada de estrangeiros no elenco em 2026; veja quem fica e quem sai

Número diminuiu ainda mais após a venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, da Argentina

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Adam Bareiro está de saída do Leão, enquanto Brítez seguirá no time para 2026
Foto: Kid Júnior/SVM e Thiago Gadelha/SVM

Com a saída do centroavante Adam Bareiro, vendido ao Boca Juniors, o Fortaleza tem apenas seis jogadores estrangeiros no seu elenco para a temporada 2026. O número representa uma queda significativa em comparação com a quantidade de “gringos” que vestiram a camisa do Leão do Pici ao longo da temporada 2025.

Em 2025, 15 jogadores estrangeiros defenderam o Fortaleza. Foram nove atletas argentinos, dois colombianos, um chileno, um venezuelano, um paraguaio e um ganês. Destes, 11 não permaneceram no clube para a disputa da temporada 2026.

ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2025

  • Brítez - Argentina
  • Mancuso - Argentina
  • Ávila - Argentina
  • Cardona - Argentina
  • Martínez - Argentina
  • Pol Fernández - Argentina
  • Pochettino - Argentina
  • Lucero - Argentina
  • Herrera - Argentina
  • Guzmán - Colômbia
  • Borrero - Colômbia
  • Kuscevic - Chile
  • Kervin Andrade - Venezuela
  • Bareiro - Paraguai
  • Quarcoo - Gana

Foto de Pol Fernández, que rescindiu contrato com o Fortaleza
Legenda: Pol Fernández, ex-meia do Fortaleza.
Foto: Davi Rocha/SVM

Mancuso está atualmente no Estudiantes, Ávila no Rosario Central, Martínez no Vitória, Pol Fernández no Rosario Central, Lucero na Universidad de Chile, Herrera no Red Bull Bragantino, Guzmán e Borrero no América de Cali, Kervin Andrade no Maccabi Tel Aviv, Bareiro no Boca Juniors e Quarcoo no Capital, do Distrito Federal.

ESTRANGEIROS DO FORTALEZA EM 2026

  • Kuscevic - Chile
  • Fuentes - Colômbia
  • Cardona - Argentina
  • Brítez - Argentina
  • Pochettino - Argentina
  • Tomás Roco - Chile

Foto de Tomás Pochettino, do Fortaleza, fazendo gol no Quixadá pelo Campeonato Cearense 2026
Legenda: Argentino revelou que Carpini pediu para que ele ficasse mais perto do gol antes da partida
Foto: Kid Júnior/SVM

Entre esses, é importante destacar que Kuscevic deve ser negociado pelo Fortaleza nas próximas semanas, e que Tomás Roco é jogador das categorias de base do Leão, mas que foi aproveitado em jogos do Campeonato Cearense 2026.

Assuntos Relacionados
Montagem de fotos de Adam Bareiro e Brítez com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem queda acentuada de estrangeiros no elenco em 2026; veja quem fica e quem sai

Número diminuiu ainda mais após a venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, da Argentina

Daniel Farias Há 1 hora
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
Adam Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, diz jornalista

O centroavante paraguaio está de saída do clube cearense em definitivo

Redação Há 1 hora

Jogada

Tirol vence América/SE nos pênaltis e garante vaga na 2ª Fase da Copa do Brasil

Coruja arranca empate nos acréscimos e se classifica nos pênaltis

Vladimir Marques 18 de Fevereiro de 2026
Edwuin Cetré

Jogada

Com negociação por Bareiro travada, Boca tenta atacante do Estudiantes

Diário Olé, da Argentina, informou que o clube xeneize voltou a investir no colombiano Cetré

Brenno Rebouças 18 de Fevereiro de 2026

Jogada

Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação 18 de Fevereiro de 2026