Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:22)
Jogada
Legenda: O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira pela Libertadores
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (18), às 21h30, contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pelo jogo de ida da 2ª Fase da Pré-Libertadores 2026. A partida será no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia, a 4.000 metros de altitude.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Ge TV, ESPN e Disney+. 

Palpites

Como chegam as equipes

O Glorioso não começou bem a temporada, estando na 11ª colocação da Série A com apenas 3 pontos em 3 rodadas.

No Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final, em jogo único do Engenhão por 2x1.

Já o Nacional Potosí, fará sua estreia na temporada, já que o Campeonato Boliviano ainda não começou.

Prováveis Escalações

Nacional Potosí: 

Galindo, Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Equez.

Botafogo: 

Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Marquinhos (Arthur Novaes) e Alex Telles; Barrera (Villalba), Montoro e Kadir (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi. 

Jogada

