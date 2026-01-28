Vitória negocia contratação do zagueiro Kuscevic, do Fortaleza

O zagueiro chileno Kuscevic, do Fortaleza, está em negociação com o Vitória. O atleta já negocia a rescisão com o Tricolor de Aço e o atleta deve ir para o Leão da Barra sem custos, informação apurada pelo Diário do Nordeste.

Em 2025, o Fortaleza já tinha informado que o jogador não estava nos planos do clube, devido ao alto salário e a queda para a Série B diminuiu os valores de caixa do Leão do Pici.

A negociação com o Vitória caminha de forma positiva. O Diário do Nordeste apurou também que o staff do jogador e o rubronegro baiano estão em divergência com questões salariais. Caso as duas partes entrem em um acordo, Kuscevic será jogador do Vitória.

Em 2026, mesmo depois do Tricolor de Aço declarar que o zagueiro seria negociado, ele foi relacionado por Thiago Carpini nas partidas contra o Quixadá, atuando em 13 minutos, e contra o Horizonte, no qual foi titular.

Kuscevic chegou ao Fortaleza em 2024, emprestado pelo Coritiba. O clube comprou o atleta em 2025 da equipe paranaense, no valor de R$ 6 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos. Na época, o Leão do Pici cedeu o lateral-esquerdo Bruno Melo em definitivo ao Coritiba na negociação, que estava emprestado.

O chileno pelo Fortaleza fez 78 jogos e marcou quatro gols. O vínculo de Kuscevic com o Tricolor de Aço era até o final de 2028.