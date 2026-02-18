Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acertado com o Corinthians, João Ricardo aparece treinando com bola no Fortaleza

Goleiro de 37 anos não joga desde setembro por conta de cirurgia no ombro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:05)
Jogada
Legenda: João Ricardo treina com bola no Fortaleza em meio a tratamento de lesão no ombro
Foto: Reprodução/Redes sociais

O goleiro João Ricardo publicou um vídeo em que aparece treinando com bola no centro de treinamentos do Fortaleza. O jogador de 37 anos não atua desde setembro de 2025, quando passou por uma cirurgia para tratar uma lesão no tendão do ombro.

João Ricardo está acertado com o Corinthians e será emprestado ao time paulista logo assim que estiver plenamente recuperado da lesão. A previsão é que ele seja liberado para atuar durante o mês de março, quando assinará contrato com o Timão.

O goleiro chegou ao Tricolor do Pici na temporada 2023, firmando-se como titular na posição da equipe cearense. A última partida disputada por João Ricardo com a camisa do Fortaleza foi no dia 27 de setembro de 2025, contra o Sport, pela Série A do Brasileirão.

Ao todo, o goleiro vestiu a camisa tricolor em 154 oportunidades, sendo um dos destaques da equipe nas últimas temporadas. Agora, para a posição, o Leão conta com Brenno, Magrão, Vinícius Silvestre e Helton Leite, que também deve ser negociado.

Assuntos Relacionados
jogador vini jr. é chamado de macaco durante jogo do real madrid contra o benfica

Jogada

Vini Jr denuncia racismo em Lisboa e critica arbitragem após vitória na Champions

Árbitro aplicou o protocolo antirracismo, mas sem qualquer punição imediata ao atleta do Benfica

Redação Há 21 minutos
Foto de João Ricardo, goleiro do Fortaleza

Jogada

Acertado com o Corinthians, João Ricardo aparece treinando com bola no Fortaleza

Goleiro de 37 anos não joga desde setembro por conta de cirurgia no ombro

Daniel Farias Há 30 minutos
Foto de Mozart, técnico do Ceará

Jogada

Ceará volta aos treinos com dúvidas e novidades para jogo da volta contra o Floresta

Mozart pode ter dois desfalques e também duas caras novas no jogo de domingo (22)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de torcedores do Fortaleza no PV

Jogada

Fortaleza libera vagas para sócio gratuito para volta da semifinal contra o Ferroviário

Equipes se enfrentam no próximo sábado (21) para decidir vaga na final do Cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 18 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Ex-Manchester United, Jesse Lingard negocia contrato com o Remo

Meia-atacante de 33 anos pode ser o próximo reforço do clube paraense para a temporada

Redação 17 de Fevereiro de 2026