Acertado com o Corinthians, João Ricardo aparece treinando com bola no Fortaleza

O goleiro João Ricardo publicou um vídeo em que aparece treinando com bola no centro de treinamentos do Fortaleza. O jogador de 37 anos não atua desde setembro de 2025, quando passou por uma cirurgia para tratar uma lesão no tendão do ombro.

João Ricardo está acertado com o Corinthians e será emprestado ao time paulista logo assim que estiver plenamente recuperado da lesão. A previsão é que ele seja liberado para atuar durante o mês de março, quando assinará contrato com o Timão.

O goleiro chegou ao Tricolor do Pici na temporada 2023, firmando-se como titular na posição da equipe cearense. A última partida disputada por João Ricardo com a camisa do Fortaleza foi no dia 27 de setembro de 2025, contra o Sport, pela Série A do Brasileirão.

Ao todo, o goleiro vestiu a camisa tricolor em 154 oportunidades, sendo um dos destaques da equipe nas últimas temporadas. Agora, para a posição, o Leão conta com Brenno, Magrão, Vinícius Silvestre e Helton Leite, que também deve ser negociado.