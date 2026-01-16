Diário do Nordeste
Fortaleza acerta ida de João Ricardo ao Corinthians por empréstimo

Jogador de 37 anos se recupera de uma cirurgia no ombro direito

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Ricardo foi um dos destaques do Leão no jogo com grandes defesas
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Goleiro do Fortaleza, João Ricardo será emprestado ao Corinthians até o fim da temporada. O atleta de 37 anos se recupera de uma cirurgia no ombro direito. A negociação foi confirmada pelo ge nesta sexta-feira (16). 

O atleta não atua há quatro meses. O jogador só deve se reapresentar em março, quando também assinará o contrato, após se recuperar do procedimento cirúrgico. O procedimento foi realizado em outubro. A equipe paulista, no entanto, aguarda laudo médico para confirmar o acordo.

João Ricardo chegou ao Tricolor do Pici em 2023 e se firmou como titular na posição da equipe cearense. O atleta não atua desde 27 de setembro de 2025, quando entrou em campo no duelo contra o Sport, pelo Brasileiro. 

Ao todo, o goleiro vestiu a camisa tricolor em 154 vezes e foi um dos destaques da equipe. Ele atuou em cinco competições pelo time cearense: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste. 

A equipe volta a campo no domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Maracanã em duelo da quarta rodada.

