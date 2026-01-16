Fortaleza acerta ida de João Ricardo ao Corinthians por empréstimo
Jogador de 37 anos se recupera de uma cirurgia no ombro direito
Goleiro do Fortaleza, João Ricardo será emprestado ao Corinthians até o fim da temporada. O atleta de 37 anos se recupera de uma cirurgia no ombro direito. A negociação foi confirmada pelo ge nesta sexta-feira (16).
O atleta não atua há quatro meses. O jogador só deve se reapresentar em março, quando também assinará o contrato, após se recuperar do procedimento cirúrgico. O procedimento foi realizado em outubro. A equipe paulista, no entanto, aguarda laudo médico para confirmar o acordo.
João Ricardo chegou ao Tricolor do Pici em 2023 e se firmou como titular na posição da equipe cearense. O atleta não atua desde 27 de setembro de 2025, quando entrou em campo no duelo contra o Sport, pelo Brasileiro.
Ao todo, o goleiro vestiu a camisa tricolor em 154 vezes e foi um dos destaques da equipe. Ele atuou em cinco competições pelo time cearense: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste.
A equipe volta a campo no domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Maracanã em duelo da quarta rodada.
