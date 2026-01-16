Fora dos planos de Carpini, Diogo Barbosa não deve ficar e Fortaleza busca lateral

Os laterais-esquerdos Diogo Barbosa e Weverson Costa não devem permanecer no Fortaleza para o restante da temporada 2026. De acordo com informações do ge, o técnico Thiago Carpini não pretende contar com nenhum dos dois jogadores.

Os dois atletas sequer foram relacionados para a partida contra o Quixadá, na última quinta-feira (15), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. Carpini começou com Mancuso (lateral-direito) na esquerda, e recuou Crispim (meia) no decorrer da partida.

Após a decisão de Carpini, o Fortaleza irá ao mercado em busca de novas peças para a lateral-esquerda. Além de Barbosa e Costa, o time também não conta mais com Bruno Pacheco (rescindiu e foi para a Chapecoense) e Felipe Jonathan (emprestado ao Mirassol).

Legenda: Diogo Barbosa em Vitória x Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025 Foto: Matheus Amorim/FEC

WEVERSON COSTA NA MIRA DE TIMES DA EUROPA

O Diário do Nordeste apurou que times da Europa tem interesse na contratação de Weverson Costa. Gil Vicente, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha, estariam entre as equipes interessadas em contar com o lateral para a temporada 2026.

As conversas, até o momento, estão mais avançadas com o Gil Vicente, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. Também há ainda a indefinição sobre o modelo do negócio: um empréstimo ou uma venda direta.

Legenda: Weverson Costa durante treino do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Weverson Costa chegou ao Fortaleza no decorrer da temporada 2025, mas teve poucas oportunidades. Ao todo, ele disputou apenas quatro partidas pelo Leão. Já Diogo Barbosa tem 33 anos e soma, pelo Fortaleza, 34 jogos, entre as temporadas 2025 e 2026.