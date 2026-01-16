Fora dos planos de Carpini, Diogo Barbosa não deve ficar e Fortaleza busca lateral
Weverson Costa também deve ser negociado pelo Leão e tem propostas da Europa
Os laterais-esquerdos Diogo Barbosa e Weverson Costa não devem permanecer no Fortaleza para o restante da temporada 2026. De acordo com informações do ge, o técnico Thiago Carpini não pretende contar com nenhum dos dois jogadores.
Os dois atletas sequer foram relacionados para a partida contra o Quixadá, na última quinta-feira (15), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. Carpini começou com Mancuso (lateral-direito) na esquerda, e recuou Crispim (meia) no decorrer da partida.
Após a decisão de Carpini, o Fortaleza irá ao mercado em busca de novas peças para a lateral-esquerda. Além de Barbosa e Costa, o time também não conta mais com Bruno Pacheco (rescindiu e foi para a Chapecoense) e Felipe Jonathan (emprestado ao Mirassol).
WEVERSON COSTA NA MIRA DE TIMES DA EUROPA
O Diário do Nordeste apurou que times da Europa tem interesse na contratação de Weverson Costa. Gil Vicente, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha, estariam entre as equipes interessadas em contar com o lateral para a temporada 2026.
As conversas, até o momento, estão mais avançadas com o Gil Vicente, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. Também há ainda a indefinição sobre o modelo do negócio: um empréstimo ou uma venda direta.
Weverson Costa chegou ao Fortaleza no decorrer da temporada 2025, mas teve poucas oportunidades. Ao todo, ele disputou apenas quatro partidas pelo Leão. Já Diogo Barbosa tem 33 anos e soma, pelo Fortaleza, 34 jogos, entre as temporadas 2025 e 2026.