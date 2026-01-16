Quem chamou a atenção na goleada do Fortaleza contra o Quixadá

O Fortaleza aplicou a primeira goleada do Campeonato Cearense de 2026. No 2º jogo do ano, tirou a invencibilidade do Quixadá e venceu por 4 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV), nesta quinta-feira (15). Os gols foram anotados por Samuel (contra), Pochettino, duas vezes, e Kayky. No fim, ganhou em ritmo de treino, mas com mais respostas para o técnico Thiago Carpini neste início de trabalho.

O Diário do Nordeste lista então quem chamou a atenção no resultado. No coletivo, chamou a atenção a melhor postura do grupo, com mais intensidade e disposição em construir o placar, em uma postura bem diferente da que teve na estreia sem gols contra Ferroviário, com atuação abaixo.

Vale ressaltar, no entanto, que o nível do adversário não é um grande parâmetro dos desafios que o Leão terá no decorrer da temporada. Todavia, a evolução em um curto intervalo importante para a confiança e a moral do grupo e também do novo treinador.

Destaques do Fortaleza na goleada contra o Quixadá

Pochettino

O meia argentino foi o melhor em campo, sendo decisivo com dois gols. Titular durante os 90 minutos, mostrou que está bem fisicamente, apesar do pouco tempo de trabalho, e foi o jogador mais perigoso do Fortaleza, marcando duas vezes de dentro da área e também exigindo defesas do goleiro Josué. No início, foi escalado na ponta direita, depois ganhando mais liberdade em campo.

Mailton

O recém-chegado manteve a boa impressão da estreia, agora ganhando chance de titular como lateral-direito. Com característica ofensiva, contribuiu muito com o volume de jogo e também buscou muito atacar o espaço e se apresentar na frente. Foi corado com uma assitência para Kayky no fim.

Brítez

Capitão do Fortaleza e agora camisa 2, herdando a numeração de Tinga, o zagueiro argentino teve uma partida muito consistente. É fato que o Quixadá exigiu pouco defensivamente do time, mas para quem retorna de uma cirurgia e também de um longo período sem atividade, Brítez mostrou o mesmo ritmo de sempre e conseguiu organizar o setor, fazendo dupla com o compatriota Cardona.

Kayky

O centroavante de 19 anos teve apenas 27 minutos em campo durante 2025. Pouquíssimo utilizado, ganhou chance no 2º tempo contra o Quixadá e marcou um belo gol logo depois de entrar no jogo, com um cabeceio no ângulo. Além disso, se movimentou e tentou levar mais perigo. Se o paraguaio Adam Bareiro é o titular, Kayky aproveitou essa rara chance que teve para se apresentar ao Carpini.

Eros Mancuso

Com a escassez de boas opções para o lado esquerdo, o treinador improvisou Mancuso no setor, e a escolha foi positiva. O argentino já faz a função em 2024 e pode ser uma alternativa, visto que se sente bem também naquela posição. Em campo, foi o melhor do 1º tempo e contribuiu com a construção de jogadas ofensivas. Depois, Lucas Crispim ocupou a faixa em novo teste da comissão.