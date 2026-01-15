Diário do Nordeste
Fortaleza x Quixadá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza joga nesta quinta-feira no PV pelo Campeonato Cearense
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (15), às 20h30 pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2026. O Tricolor de Aço recebe o Quixadá no estádio Presidente Vargas, em seu segundo jogo no certame.

Onde Assistir

O confronto terá transmissão do Instragram do Jogada e pela rádio Verdinha FM 92.5.

Palpites

Como chega o Fortaleza

O Tricolor de Aço estreou no Cearense no último domingo e empatou em 0x0 com o Ferrovário, no PV. A estreia foi frustrante pelo contexto do jogo, com o Leão ficando o 2º tempo inteiro com um jogador a mais.

O técnico tricolor, Tiago Carpini, admitiu a dificuldade neste início de temporada e que espera uma exibição melhor diante do Quixadá, dando a entender que mudará a formação.

Legenda: Thiago Carpini deve fazer mudanças na equipe tricolor para o confronto desta quinta-feira
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

“É um início de temporada. A gente ainda enfrenta algumas dificuldades. Temos caminhos traçados. A cada jogo, a gente consegue observar. Nós temos mais um jogo. Acho que eu preciso ser justo no jogo contra o Quixadá, ver mais um pouco, rodar um pouquinho esse elenco, testar outras situações".
Tiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Como mudanças prováveis estão dois reforços. O lateral-direito Mailton, que agradou na estreia entrando no 2º tempo deve ser titular. E o volante Ronald também, já que foi regularizado.

Como chega o Quixadá

O Canarinho do Sertão começou bem o Campeonato Cearense. A equipe, que retornou a elite após 10 anos, conquistou 4 pontos em duas rodadas, liderando o Grupo A. Empatou na estreia fora de casa diante do Horizonte e venceu o Maracanã no Abilhão.

Assim, a equipe do técnico Juranílson espera surpreender o Fortaleza e pontuar no PV.

Prováveis Escalações

Fortaleza

Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Ronald), Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini

Quixadá

Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima. Técnico: Juranílson

Arbitragem

Árbitro: Wanderson Marques
Assistente 1: Nailton Oliveira
Assistente 2: Italo Barbosa

: Juranilson

 

