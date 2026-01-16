Fortaleza acerta empréstimos de Matheus Pereira e Allanzinho; saiba detalhes

O Fortaleza anunciou os empréstimos de Matheus Pereira e Allanzinho. O meia e o atacante vão para Corinthians e Atlético-GO, respectivamente. Os dois com vínculo até o fim desta temporada. O Tricolor informou sobre as negociações nesta sexta-feira (16).

Matheus Pereira vai para o clube paulista com opção de compra ao final do acordo. O meia tem contrato com o clube cearense até 31 de dezembro de 2027. O jogador de 27 anos chegou ao Tricolor em 2025 e se destacou. Ele atuou em 20 partidas, com três assistências e dois gols no Brasileiro.

Já o atacante chegou ao clube cearense também na temporada passada, após passagem pelo Ferroviário. O atleta, no entanto, teve poucas oportunidades na equipe. Ele atuou em apenas 12 partidas e deu duas assistências. Ele atuou em três competições pelo Tricolor: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Série A.

Em nota, o clube desejou sucesso aos atletas em seus respectivos clubes. O Fortaleza volta a campo no domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Maracanã em duelo da quarta rodada.