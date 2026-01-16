Diário do Nordeste
Fortaleza acerta empréstimos de Matheus Pereira e Allanzinho; saiba detalhes

Jogadores vão para Corinthians e Atlético-GO, respectivamente

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Matheus Pereira e Allanzinho, jogadores do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares / SVM e Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou os empréstimos de Matheus Pereira e Allanzinho. O meia e o atacante vão para Corinthians e Atlético-GO, respectivamente. Os dois com vínculo até o fim desta temporada. O Tricolor informou sobre as negociações nesta sexta-feira (16). 

Matheus Pereira vai para o clube paulista com opção de compra ao final do acordo. O meia tem contrato com o clube cearense até 31 de dezembro de 2027. O jogador de 27 anos chegou ao Tricolor em 2025 e se destacou. Ele atuou em 20 partidas, com três assistências e dois gols no Brasileiro. 

Já o atacante chegou ao clube cearense também na temporada passada, após passagem pelo Ferroviário. O atleta, no entanto, teve poucas oportunidades na equipe. Ele atuou em apenas 12 partidas e deu duas assistências. Ele atuou em três competições pelo Tricolor: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Série A. 

Em nota, o clube desejou sucesso aos atletas em seus respectivos clubes. O Fortaleza volta a campo no domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Maracanã em duelo da quarta rodada.

jogadores

Jogada

Crisneive Silveira Há 28 minutos

Jogada

Dieguinho sofre trauma no tornozelo e é dúvida no Ceará contra o Iguatu

Volante sentiu desconforto contra o Maranguape e vira dúvida para sequência no Cearense

Samuel Conrado Há 45 minutos
Jogada

Reforço do Ceará, Fernando destaca objetivos no clube e afirma: 'Vim pra somar'

Jogador de 26 anos estreou diante do Maranguape

Crisneive Silveira Há 2 horas
Jogada

Fora de casa, Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina

Equipe enfrenta o Araguari Vôlei na próxima rodada

Crisneive Silveira 16 de Janeiro de 2026
