Thiago Carpini celebra goleada do Fortaleza e revela bastidores do retorno de Brítez

Treinador conquistou a primeira vitória como técnico do Leão do Pici

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:57)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Thiago Carpini celebrou a goleada do Fortaleza sobre o Quixadá, pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. Esta foi a primeira vitória do novo técnico à frente do Leão do Pici. Na entrevista coletiva após o jogo, ele destacou o que levou o time ao resultado.

“O comportamento individual dos atletas, a aceitação às ideias, atacar defendendo, nossa reação pós-perda, a competitividade, os duelos. Acho que isso já foi melhor. À medida que a condição física dos atletas for melhorando, isso vai ser mais notório”, disse Carpini.

Com o resultado, o Fortaleza assumiu a liderança do Grupo A do torneio estadual. Anteriormente, a equipe de Carpini havia empatado em 0 a 0 com o Ferroviário, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense, na estreia de Carpini.

O treinador também fez questão de destacar o retorno do zagueiro Brítez, que chegou a ser submetido a uma cirurgia por conta de um agravamento de um quadro de pneumonia, na reta final da temporada 2025. Por isso, ele perdeu metade das férias.

Brítez se colocou à disposição para fazer o jogo de hoje, 45 minutos. E aí, o Brítez sendo Brítez, fez 90. É isso que nós precisamos, é esse perfil que a gente busca resgatar para o Fortaleza. Enaltecer e valorizar a disponibilidade dele estar no jogo de hoje, onde se nós fôssemos pensar friamente ele ainda não reuniria condições de participar do jogo.
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (18), às 18h, quando recebe o Maracanã no estádio Presidente Vargas (PV), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Este será o terceiro jogo da equipe sob o comando de Carpini.

Daniel Farias Há 1 hora
