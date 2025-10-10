Lesionado, João Ricardo vai passar por cirurgia e não joga mais pelo Fortaleza em 2025

O goleiro João Ricardo está fora do Fortaleza em 2025. O atleta de 37 anos vai passar por cirurgia nos próximos dias para tratar uma tendinite no ombro direito. A estimativa da recuperação do titular do Tricolor é de seis meses. A lesão se agravou durante a partida contra o Sport, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ele vinha em tratamento por uma tendinite na região do ombro direito e, no último jogo contra o Sport, evoluiu com a piora dos sintomas. Os novos exames mostrataram uma persistencia da inflamação da região assim como desgaste do tendão. O que necessita de um tratamento através de cirurgia. Esse procedimento deve ser realizado ao longo dos últimos dias, e o atleta tem um prazo estimado de retorno de seis meses", afirmou o médico do clube, Dr. Roberto Oliveira.

O Fortaleza volta a campo somente no dia 15 de outubro, quarta-feira, quando recebe o Vasco em jogo da 28ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.