Ex-Fortaleza, Lucero é anunciado pela Universidad de Chile; veja vídeo

O centroavante Lucero foi anunciado oficialmente como o novo reforço da Universidad de Chile para a temporada 2026. O jogador rescindiu contrato com o Fortaleza após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão e retornou ao futebol chileno.

“El Gato chegou à La U”, disse o clube em postagem em seu perfil nas redes sociais. No vídeo, Lucero já aparece vestindo a camisa do Universidad de Chile. Além disso, o clube chileno exibiu gols e momentos marcantes do centroavante pelo Fortaleza.

No acordo com o Fortaleza, Lucero abriu mão de mais de um ano de contrato. Esse foi um impasse durante as negociações, já que inicialmente Lucero queria receber pelo menos 50% dos valores que ainda deveria receber pelos próximos anos de contrato.

A ida do atacante para a Universidad de Chile era especulada desde o fim de 2025. Ao longo do período, diferentes modelos de negociação chegaram a ser discutidos, como divisão do pagamento salarial, empréstimo e, por fim, a rescisão contratual.

Com a camisa do Tricolor de Aço, Lucero disputou 176 partidas, marcou 58 gols e deu 14 assistências. “El Gato” conquistou a confiança do torcedor principalmente nas temporadas de 2023, quando marcou 24 gols, e 2024, com 23. Já em 2025, viveu sua pior fase no clube, balançando as redes apenas 11 vezes, a última no dia 10 de maio.